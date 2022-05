von Claudia Ladwig stockach-redaktion@suedkurier.de

Ein runder Geburtstag verdient eine große Feier. Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies hat für seinen 75. Geburtstag alle Hebel in Bewegung gesetzt und ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, das vor allem den Kindern viel Spaß bereitete.

Stockach Die schönsten Bilder vom Kinderdorffest in Wahlwies – Teil 1 Das könnte Sie auch interessieren

Ab 11 Uhr strömten die Festbesucher auf das Gelände des Kinderdorfs. Viele ortsfremde Gesichter waren zu sehen, aber auch Wahlwieser kamen vorbei. An den Essensständen gab es zeitweise lange Schlangen, doch an den 15 Spiel- und Kreativ-Stationen verteilten sich die Kinder recht gut. Geduld war trotzdem gefragt, zum Beispiel beim Kinderschminken.

Eva Paffen aus Wahlwies verbringt ihren ersten Muttertag beim Kinderdorffest. Ihr Partner Jean-Pierre Estupinan hält die kleine Emilia auf dem Arm. | Bild: Claudia Ladwig

Wer geplant hatte, mit der Familie für einen kurzen Abstecher vorbeizukommen, wurde eines Besseren belehrt. Für die Kinder gab es viel zu entdecken.

Die Welt der Indianer

Ein Hingucker war das große Tipi-Zelt. Drumherum hatte die Dr. Erich-Fischer-Schule mehrere Angebote vorbereitet. Susanne Weigl fertigte mit den Kindern einen Indianerkopfschmuck an, nebenan gestalteten Kinder mit Jasmin Rist aus Perlen und Federn Traumfänger.

Wie das Kinderdorf entstand Vor 75 Jahren wollten der Schweizer Musikwissenschaftler, Erich Fischer, und der schlesische Arzt und Landwirt, Graf Adalbert von Keyserlingk, einen sicheren Ort schaffen, an dem Kriegswaisen und Flüchtlingskinder im Nachkriegsdeutschland eine Schulbildung genießen und eine solide Handwerksausbildung absolvieren können. 1947 entstand so das erste Kinderdorf Deutschlands: das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies. Es betreut bis heute rund 150 Kinder in Dorffamilien, hat den heilpädagogischen, integrativen Kindergarten Arche Noah, den Waldkindergarten Waldwichtel, die eigene Dr. Erich-Fischer-Schule und neun Ausbildungsbetriebe. (wig)

Das Nagelbrett erforderte Geschick, doch schon der dreijährige Gustav bewies, was ein echter Handwerker draufhat. Dominik Janus gab den Kindern Tipps, wie sie die Nägel am besten gerade ins Holz hämmern können.

Die Paralympics-Siegerin von Peking, Anna-Lena Forster, kommt am Nachmittag zur Autogrammstunde. Sie ist Werbebotschafterin des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs. | Bild: Claudia Ladwig

Auch bei Wolfgang Dettmer ging es um Fingerfertigkeit. Der Arbeitspädagoge ist seit 14 Jahren in der Kinderwerkstatt des Kinderdorfs im Kreativbereich tätig und hatte Material für Anti-Stress-Knetbälle dabei. Die Bauanleitung sahen die Kinder auf Piktogrammen.

Natürlich haben Wolfgang Dettmer und Klaus Albrecht dabei geholfen, die Luftballons mit feinem Sand zu füllen und weiterzuverarbeiten.

Kräutersalz zur Erinnerung

Viele Besucher stellten Kräutersalz her. Dafür hatte Hauswirtschafterin Nadine Mosbach zwei Rezepte als Anregung bereitgelegt. Nach dem Mörsern wurde die fertige Mischung in kleine Tüten gefüllt und durfte als Erinnerung mit nach Hause genommen werden.

Ludwigshafen Zwei kleine Hangrutsche am Gießbachtobel wegen starkem Regen Das könnte Sie auch interessieren

Wer sich zwischendurch bewegen wollte, konnte Stelzen laufen, kegeln, Kisten stapeln oder zur Gärtnerei gehen, wo unter anderem Jungpflanzen eingetopft werden durften.

Auch im Innenbereich war viel geboten. Beispielsweise hatte die Schreinerei Sets zum Bau von Holzkreiseln und Buch- oder Handystützen vorbereitet. Die Kreisel konnten in der Malwerkstatt noch bunt angemalt werden.

Ein Gang über den Kinderflohmarkt, an dem sich auch externe Familien beteiligten, offenbarte Kaufoptionen für Spiele, Bücher oder Bekleidung.

Bernadette, Martin und Paula Renner (von links) freuen sich über den großen Andrang beim Kinderdorffest. Einige Sachen haben sie beim Flohmarkt schon kurz nach Beginn verkauft. | Bild: Claudia Ladwig

Musik lockte die Besucher vom Flohmarkt auf die benachbarte Wiese. Clown Calli faszinierte dort mit seinen riesigen Seifenblasen.

Mehrfach gab es Theatervorführungen. Im Kindergarten zeigten Kinder aus Haus 9 das Stück „Der Wettkampf von Leo und Simba“.

Mitmachen bei der kleinen Meerjungfrau

Nachmittags traten Ulrike Stegmiller und Velemir Pankratov vom Orpheus Theater aus Stuttgart auf. Die Schauspieler zogen mit ihrem interaktiven Stück „Die kleine Meerjungfrau“ die jungen Zuschauer im rappelvollen Gymnastiksaal in ihren Bann.

Ulrike Stegmiller spielt die Oma, aber auch die Piratenbraut. Sie ruft die Kinder im Gymnastiksaal immer wieder zum Mitmachen auf und sofort erklingen Donner und Wellengetöse im Raum. | Bild: Claudia Ladwig

Kinder, die vormittags Stabpuppen in Form von Meerestieren oder Meerjungfrauen gestaltet hatten, wurden ebenso einbezogen wie das übrige Publikum. Auf der Klangwiese spielten viele Kinder später „Wo die wilden Kerle wohnen“ und hatten sich Applaus gesichert.

Stockach-Wahlwies Der Lebenslauf eines Storchs: Wo kommen die Wahlwieser Störche her? Das könnte Sie auch interessieren

Neben dem bunten Programm gab es die Möglichkeit, verschiedenen Musikdarbietungen zu lauschen, in das Therapeutikum und in zwei Familienhäuser zu schauen oder einen geführten Rundgang durchs Kinderdorf zu machen. Der Erlenhof lockte mit Streichelzoo und Hofführungen. Alles zu erleben, war fast unmöglich.

Freude beim Veranstalter

Bernd Löhle, Geschäftsführer des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs, mischte sich wie die übrigen Mitarbeiter mit frühlingsgrünem T-Shirt unters Volk: „Es ist heute wie früher, fast kommt es mir vor, als seien jetzt noch mehr Gäste da. Wir bieten viel für kleine und große Kinder an. Und wenn es den Kindern und Erwachsenen gefällt, gefällt‘s mir auch.“