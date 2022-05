Die Zahl der Storchennester in Wahlwies hat über die Jahre stark zugenommen. Der Storchenbeauftragte Christian Mende behält die Nester und ihre Bewohner im Blick. Viele Störche sind beringt und die Nummern auf den Ringen geben über eine Abfrage beim Max-Planck-Institut für Ornithologie in Möggingen Auskunft, woher die Störche stammen. Das Institut wird auch von vielen einfach nur Vogelwarte genannt. Einer der Störche auf dem untenstehenden Foto hat zum Beispiel die Ringnummer AV586 in Kombination mit DER. Es gibt zu jeder Ringnummer eine Art Lebenslauf, in der sämtliche Sichtungen mit Meldungen der Nummer aufgelistet sind.

Das Kürzel DE steht für Deutschland und R für die Vogelwarte Radolfzell-Möggingen. Der Storch stammt aus einem der zahlreichen Nester am Affenberg in Salem. Dort hat am 14. Juli 2015 ein Jungstorch die Ring-Nummer AV586 erhalten. Auch die Position des Geburtsnests ist angegeben: Ecke Einfahrt.

Drei Jahre nichts, dann regelmäßige Meldungen

In den ersten drei Jahren gab es keine gemeldete Sichtung, aber spätere Meldungen erzählen recht detailliert, wie treu dieser Storch zu Wahlwies als seinem ausgewählten Wohnort ist. Am 28. Mai 2018 wurde der Ring auf dem Kamin der Bury-Villa in Wahlwies gemeldet. Dabei stehen folgende Bemerkungen: „Nestbau, keine Brut, Partner DER AZ316, Nest musste später wieder entfernt werden.“

Die nächste verzeichnete Meldung war am 20. Mai 2019 auf dem Mast beim Winkelstüble. „Brutvogel, später kein Bruterfolg (2 JV, tot)“, heißt es zu diesem Eintrag. JV steht für Jungvögel. Im Folgejahr gab es Anfang Juni eine Meldung in Wahlwies, jedoch ohne nähere Ortsbezeichnung.

Ist es ein Männchen oder nicht?

Über die Jahre stand zwar immer dabei, dass das Geschlecht des Storchs unbekannt sei, doch im Rahmen der Ring-Sichtungen am 16. und 24. Juni 2021 steht in den Bemerkungen der Name Adriano und dass es zwei Jungstörche im Nest in der Friedhofstraße, wo der Storch inzwischen gebrütet hatte, gegeben habe. Der Partner sei unberingt gewesen und die Jungstörche seien ausgeflogen. Das Geschlecht wird aber weiterhin als unbekannt aufgeführt.

Und wie sieht es dieses Jahr aus? AV586 brütet laut dem Storchenbeauftragten Christian Mende auf dem Nest beim Winkelstüble.