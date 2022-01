Die Freiwilligen Feuerwehren Stockach und Bodman-Ludwigshafen sind am Sonntagabend gemeinsam um 18.51 Uhr auf die Autobahn 98 zu einem Einsatz gerufen worden. Ein VW brannte zwischen den Autobahnabfahrten Stockach Ost und Stockach West, so eine Mitteilung der Feuerwehr Stockach.

An der Einsatzstelle habe es bei dem Fahrzeug aus dem oberen Bereich der Motorhaube zur Windschutzscheibe hin gebrannt. Ein Atemschutztrupp habe mit einem C-Rohr den Brand gelöscht. Die Feuerwehr beschreibt: „Hierzu wurde die Seitenscheibe auf der Fahrerseite des verschlossenen Fahrzeuges eingeschlagen und die Motorhaube geöffnet. Die bereits zum Teil zerstörte Windschutzscheibe wurde von der Feuerwehr in weiteren Teilen entfernt, um auch an den tiefen sitzenden Brand zu gelangen.“

Hierbei habe es zwischen dem Motorraum und dem Armaturenbrett gebrannt. Um ein späteres Entflammen zu verhindern sei die Batterie im Fahrzeug entfernt und im betroffenen Bereich des Fahrzeugs wurde Schaum eingeleitet worden.

Die Feuerwehren hätten die Einsatzstelle abgesichert und auch noch nach den Löscharbeiten für den Abschleppdienst ausgeleuchtet. Nach circa 1,5 Stunden sei der Einsatz für die Feuerwehren abgeschlossen gewesen. Von der Feuerwehr Stockach waren laut der Pressemitteilung 20 Einsatzkräfte und von der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen elf Einsatzkräfte vor Ort. Insgesamt waren acht Feuerwehrfahrzeuge vor Ort.