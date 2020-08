Wenn man Eltern hat, die beide im Turnverein aktiv waren – als Turner, Trainer oder Vorstand – dann ist man als Sohn bereits ab früher Kindheit in das Turnen hinein gewachsen. So war es jedenfalls bei Noel Weber, dessen zwei ältere Brüder ebenfalls turnen. Noel Weber ist 23 Jahre alt und seit Neuestem Erster Vorsitzender des Jugendvorstands im Turnverein Ludwigshafen – sein Herz schlägt voll und ganz für das Turnen. Mit dem Team der Leistungsturner hat er bereits einige Erfolge einfahren können, auch international. Im Jahr 2021 wird dieses Team bei der Olympiade und bei der Tafisa World Sport for All Games in Lissabon (Portugal) teilnehmen – so diese Veranstaltungen 2021 stattfinden dürfen.

Für den Erfolg ist viel Training nötig

Um so erfolgreich zu sein, muss man natürlich viel trainieren – jeden Abend ist Noel Weber in der Halle. Da er zurzeit auch noch in Konstanz studiert, Politik und Verwaltungswissenschaften, und als Bademeister im Strandbad Ludwigshafen jobbt, muss er sehr gut organisiert und diszipliniert sein, wie er selber sagt. Im kommenden Wintersemester wird Weber seinen Bachelor-Abschluss in der Tasche haben, beginnt jedoch direkt danach eine Ausbildung bei der Bundespolizei, um Polizeikommissar zu werden. Auch hier wird seine Selbstdisziplin ihm von Vorteil sein. Dann wird es mit dem Turnen vermutlich etwas weniger werden, bedauert er, aber er freut sich, dass man bei der Polizei auch viel Sport treiben muss.

Selbstdisziplin und Engagement sind auch die Charaktereigenschaften, die Noel Weber an anderen Menschen schätzt. Das Turnen, so sagt er, sei keine Voraussetzung für eine Freundschaft oder Beziehung, solange man daran interessiert ist, was der andere mag und tut. „Viel schwieriger wäre es“, so Noel Weber, „wenn von mir jemand verlangen würde, in den Norden zu ziehen und unsere schöne Ecke hier am Bodensee zu verlassen.“

Schon sein Urgroßvater lebte in Zizenhausen, und auch wenn Noel Weber für die Polizei-Ausbildung in eine andere Region Deutschlands muss, so möchte er auf jeden Fall irgendwann wieder nach Zizenhausen zurückkehren.

Hier, im Haus seiner Eltern, lebt auch sein vierjähriger Kater Pumi, den er, trotz Katzenhaarallergie, heiß und innig liebt. Und dort steht auch das Klavier, auf dem Noel Weber spielt und improvisiert. Als Kind, im Alter von vier bis sechszehn, hatte er Klavierunterricht, stand aber mit Noten stets auf Kriegsfuß, weshalb er lieber auswendig spielt. Zur Entspannung frönt Noel Weber übrigens einem Hobby: zusammen mit seinem Cousin besucht er gerne Freizeitparks. Für den Europapark hat er zum Beispiel eine Jahreskarte.

Die Serie: Die Redaktion stellt in loser Reihenfolge Ehrenamtliche vor, die in der jüngsten Zeit in den Hauptversammlungen neu in ein Amt im Vorstand gewählt worden sind