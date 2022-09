Auf dem Streuobstlehrpfad in Stockach-Airach reifen zurzeit wieder die unterschiedlichsten Apfel- und Birnensorten. Interessierte dürfen gern die verschiedenen Sorten vor Ort probieren, teilt das Umweltzentrum Stockach mit.

Sammeln nicht gestattet

Das Aufsammeln des Obstes in Säcken oder Kisten ist jedoch nicht gestattet. Die Obstwiesen befinden sich in privaten Besitz oder sind verpachtet, so die Mitteilung. Die Obstbauern haben freundlicherweise die Wiesen für den Streuobstlehrpfad der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Aber nur die Eigentümer und Pächter dürfen die Äpfel und Birnen ernten.

Obstbäume, die der Allgemeinheit zur Ernte zur Verfügung stehen, werden momentan von der Stadt und dem Umweltzentrum Stockach im Rahmen des Projekts Gelbes Band markiert. Das funktioniert ganz einfach: Obstbaumbesitzerinnen und –besitzer können ihre Bäume durch ein gelbes Band kennzeichnen und damit signalisieren: Hier darf kostenlos und ohne Rücksprache probiert werden.