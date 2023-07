Bei bestem Solarwetter fand kürzlich im Katholischen Gemeindezentrum Wahlwies die diesjährige Generalversammlung der Genossenschaft Bürger-Energie Bodensee (BEB) statt. Vorstand Andreas Klatt berichtete laut einer Pressemitteilung über ein aus Energiesicht bemerkenswertes Jahr. Nicht nur die Erträge von Sonne und Wind waren respektabel, sondern auch die äußeren Einflüsse wie Energieknappheit und die dadurch stark gestiegenen Erlöse in der Direktvermarktung. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die BEB ihr bislang bestes Ergebnis und schüttet an ihre Mitglieder nun eine Dividende in Höhe von zehn Prozent aus, so die Pressemitteilung.

Die Bilanz könne sich sehen lassen: 134 Mitglieder erzeugten im Jahr 2022 mit ihrem finanziellen Engagement 2,8 Millionen kWh sauberen Strom. Umgerechnet versorgt die Genossenschaft damit 2800 Bürgerinnen und Bürger mit regionaler Energie. Damit dieser Erfolg weitergeht, hat die Genossenschaft in neue Projekte investiert. „Wir rechnen noch in diesem Jahr mit den Baugenehmigungen für einen zweiten Windpark im Nordwesten des Landkreises sowie für eine große Freiflächen-Photovoltaik in Überlingen-Bonndorf“, so Andreas Klatt. Die Finanzierung dieser Projekte soll mit Bürgerkapital realisiert werden, wodurch erstmals wieder neue Mitglieder aufgenommen werden können. Die Zukunft der Genossenschaft wird durchweg optimistisch gesehen.

Solar-Dachanlagen, eine weitere Beteiligung an einem großen Solarpark und die Mitwirkung an Projekten der Hegauwind-Gruppe füllen die Projektpipeline der nächsten Jahre. Vor dem Hintergrund der Ausweitung der Aktivitäten wurde der Vorstand vergrößert. Seit kurzem unterstützt Markus Demmer als dritter Vorstand das Team um Andreas Klatt und Anne Storm. Der Aufsichtsrat besteht aus Günter Hoffmann (Vorsitz), Stefan Dunaiski, Gebhard Laicher und Holger Kaupert. Das Bürgerkapital beträgt laut Genossenschaft 1,168 Millionen Euro.