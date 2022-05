Es ist ein Duo, das man nicht alle tage zu hören bekommt: Harfe und Orgel. Die Organistin Ekaterina Afanasieva und die Organistin Natalia Ryabkova spielen am Sonntag, 15. Mai, 19 Uhr, in der Herz Jesu-Kirche Zizenhausen das erste der drei Konzerte der Internationalen Stockacher Orgelkonzertreihe, wie die Veranstalter in einer Presseankündigung informieren.

Beide Musikerinnen sind in der internationalen Musikszene präsent. Ekaterina Afanasieva studierte Harfe in Moskau und Hamburg. In der Region ist sie nicht zuletzt als Harfenistin bei der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz tätig. Ihr Repertoire besteht aus Werken verschiedener Musikrichtungen und Stile für Harfe Solo, Kammermusik sowie Harfe und Orchester. Als Orchestermusikerin spielt sie in mehreren Orchestern.

Die Harfenistin Ekatarina Afanasieva | Bild: Meli Straub

Die Konzertorganistin Natalia Ryabkova gilt als virtuose und temperamentvolle Künstlerin. Sie ist Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde Botnang (Stuttgart), Leiterin der Botnanger Kantorei und des Botnanger Instrumentalkreises. Ein weiterer Schwerpunkt ist die künstlerische Leitung der Konzertreihe Solitude Soirée in der Schlosskapelle Solitude bei Stuttgart. Ryabkova studierte Orgel in Nishnij Nowgorod und in Kasan und sowie Kirchenmusik in Heidelberg und Tübingen.

Im Programm sind original für Harfe und Orgel geschriebene Werke sowie Bearbeitungen aus anderen Besetzungen, von der Barockzeit bis zur Gegenwart. So erklingen Werke Georg Friedrich Händel, vom spanischen Barockkomponisten Pedro José Blanco, von Franz Schubert, Bedrich Smetana, und vom US-amerikanischen Harfenisten Dewey Owens.

Auch in diesem Jahr wird die Reihe von der Bürgerstiftung Stockach finanziell unterstützt. Die anderen Konzerte der Reihe finden statt am Sonntag, 24. Juli (Orgelkonzert mit Zeno Bianchini), und am 18. September (zwei Trompeten und Orgel mit dem Trio Toccata), jeweils um 19 Uhr in Zizenhausen.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Finanzierung der Reihe wird gebeten