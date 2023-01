Das Krankenhaus Stockach hat bald einen neuen Chefarzt in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Man freue sich sehr, dass ab dem 1. Juli dieses Jahres Jan Ludolf Kewer als neuer Chefarzt für die Chirurgie seine Tätigkeit in unserem Haus aufnehmen wird, teilt Geschäftsführer Michael Hanke mit. Kewer trete damit an die Stelle von Sven Eisold, der aus persönlichen Gründen wieder nach Lübeck zurückgegangen sei.

Das Krankenhaus gewinne mit Kewer einen sehr erfahrenen und versierten Operateur, der das gesamte operative Spektrum der Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie der Proktologie anbiete.

Kewer sei derzeit noch Chefarzt im Klinikum Landkreis Tuttlingen, ein Verfechter einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung und verfolge einen ganzheitlichen Behandlungsansatz: „Nur ein gut informierter Patient kann für sich die richtige Entscheidung treffen.“ Daher sei das Arzt-Patientengespräch einer der wichtigsten Punkte seiner Arbeit, so Kewer.

607.200 Euro vom Bund für Digitalisierung

Für das Krankenhaus gebe es auch weitere gute Neuigkeiten, denn es erhalte Fördermittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds. Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) habe der Gesetzgeber den Kliniken Mittel zur Digitalisierung versprochen. Die im April 2021 eingereichten Projektskizzen seien inzwischen bewilligt worden.

Das Krankenhaus erhalte für notwendige Digitalisierungsmaßnahmen 607.200 Euro als Zuschuss und könne damit den bereits eingeschlagenen Digitalisierungsweg weiter fortsetzen.