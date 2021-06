Ganze 13 Seiten ist er lang, der Entwurf des Kindergartenbedarfsplans 2021. Er beschreibt die aktuellen Angebote und finanziellen Rahmendaten der Kindertagesstätten in Stockach, die Entwicklung der Geburtenzahlen, Ziele und Prognosen und benennt Handlungsempfehlungen.

Die Mitglieder des Hauptausschusses des Gemeinderats fanden die Darstellung schlüssig, hatten keine Fragen und gaben einstimmig ihr Einverständnis dazu, die freien Träger der Stockacher Kindertagesstätten, das Kreisjugendamt Konstanz und den Gesamtelternbeirat durch Anhörung am Entwurf zu beteiligen. Der Kindergartenbedarfsplan soll in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause formal beschlossen werden.

Kindergartenbedarfsplan hat 798 Gesamtplätze

Hauptamtsleiter Hubert Walk begrüßte dies: So könne man mit den genannten Vorschlägen weiterarbeiten. In einigen Kindergärten sind Veränderungen vorgesehen: Im Kindergarten Kleeblatt soll eine Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) in eine Ganztagsgruppe umgewandelt werden. Der katholische Kindergarten St. Leonhard in Wahlwies soll künftig sechseinhalb Stunden am Tag geöffnet sein. Im Kindergarten Winterspüren wird eine Kleinkindgruppe hinzukommen.

Der Kindergartenbedarfsplan hat 798 Gesamtplätze. Hinzu kommen Plätze im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies. Dort soll zur bestehenden VÖ-Gruppe eine Waldgruppe entstehen sowie Spielgruppen im Waldorfkindergarten Wahlwies und beim Kinderschutzbund Konstanz. Damit wird es in Stockach 864 Gesamtplätze geben.

Mittelfristig sollen noch weitere Plätze geschaffen werden

Wie es im Entwurf weiter heißt, geht die Verwaltung davon aus, dass mittelfristig weitere Plätze geschaffen werden müssen, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen und die Planungsziele zu erreichen. Man sei im Gespräch mit einem Unternehmen, dass im Zuge einer baulichen Erweiterung auch Räumlichkeiten für einen zweigruppigen Kindergarten errichten und der Stadt mietweise überlassen wolle. Damit könne das Platzangebot in Stockach zum Jahr 2025 bei rund 900 Plätzen liegen.