Es ist ein Meilenstein für die Stockacher Oberstadt: Nach vielen Jahren ohne gibt es nun wieder einen Einkaufsmarkt für Lebensmittel. Der 27-jährige Devrim Teke hat sich mit dem Geschäft, das passend zur Lage Altstadt Markt heißt, in den Arkaden in der Kaufhausstraße selbstständig gemacht. Er hat bisher in einem Autohaus gearbeitet und spielt beim VfR Stockach in der zweiten Mannschaft als Mittelstürmer. Im neuen Laden hat er Unterstützung von seiner Schwester Zelal Teke-Kayar und seinem Schwager.

Der Altstadt Markt hat einen Schwerpunkt auf orientalisch-mediterranen Produkten und deckt zugleich Grundnahrungsmittel ab. Es gebe große Nachfrage für bestimmte Dinge wie zum Beispiel frisches arabisches Brot, erklären Teke und seine Schwester. Das Obst und Gemüse stammen von der Reichenau und die Eier von einem Lieferanten, bei dem keine Küken getötet werden. Nachhaltigkeit ist dem 27-Jährigen wichtig. Deshalb will er auch Lebensmittel an die Tafel spenden, ehe bei der Frischware etwas weggeworfen werden müsste.

Obst und Gemüse kommen von der Insel Reichenau. | Bild: Löffler, Ramona

Abends ist bis 19 Uhr offen

Bürgermeister Rainer Stolz freut sich über Devrim Tekes Initiative. Beide sind sich einig, dass dieses Geschäft Kundenfrequenz in die Oberstadt bringen wird. Stolz sagt zudem, der Altstadt Markt sei eine Bereicherung des Sortiments in Stockach. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 9 und 19 Uhr. Die Kunden würden das schon gut annehmen. „Manche kommen kurz vor Ladenschluss“, erzählt Teke, der noch einige Pläne hat. Er möchte zum Beispiel eine Frischetheke für Oliven und Pasten einrichten. Es sei ihm aber wichtig gewesen, erst einmal zu eröffnen und loszulegen.

Siegfried Endres, der Vorsitzende des Vereins Handel Handwerk und Gewerbe (HHG), sagt, es sei schön, dass es wieder möglich sei, Kleinigkeiten an Lebensmitteln in der Innenstadt kaufen zu können. Er und seine Stellvertreterin Anja Schmidt sowie der Bürgermeister wünschen sich den Erfolg des Altstadt Markts, damit dieser dauerhaft auf festen Beinen steht.