von Ramona Löffler und Claudia Ladwig

Was wird aus dem alten ZG-Gebäude? Der ZG Raiffeisen-Markt in Stockach ist im Februar in den Neubau auf der anderen Seite der Meßkircher Straße (B 313) umgezogen und seither stehen die früheren Räume leer. Eine Pressesprecherin von ZG Raiffeisen hatte bereits während der laufenden Bauarbeiten erklärt, dass die Stadt Stockach die alten Gebäude gekauft habe.

Nach Auskunft von Bürgermeister Rainer Stolz habe die Stadt noch keine endgültige Planung für das Objekt „Altes ZG Gebäude“. Er teilte auf SÜDKURIER-Nachfrage zur Zukunft des Grundstücks an der vielbefahrenen Bundesstraße mit: „Für die nächsten Jahre werden die Räume sowohl für die technischen Dienste als auch noch für die ZG verwendet. Baulich wird sich in den nächsten Jahren auf dieser Seite grundsätzlich nicht viel verändern.“

Erst gemeinte Ideen und Scherze

Im sozialen Netzwerk Facebook kamen in einer Stockach-Gruppe kürzlich Spekulationen auf, was mit dem Gebäude geplant sein könnte. Manche Kommentare waren erst gemeint, manche aber eher Scherze. Eine der Theorien war, dass dort ein neues Corona-Test- und Impfzentrum entstehen könnte. Eine andere Idee bezog sich auf Parkraum: Ein Nutzer schlug vor, dort ein Parkhaus und eine Brücke über die Straße zu bauen, damit für die ZG und die neue Aldi-Filiale genug Parkplätze vorhanden wären. Ein weiteres Gruppen-Mitglied warf in seinem Kommentar die Frage auf, ob dort der geplante Neubau für die Stockacher Feuerwehr entstehen soll. Dafür ist allerdings seit Längerem die freie Fläche am Adler-Kreisverkehr in Hindelwangen vorgesehen.

Ein kleiner Rückblick

Die ZG Raiffeisen hat in den Neubau, der von März 2020 bis Februar 2021 entstanden ist, rund drei Millionen Euro investiert. Der ZG-Markt und die Aldi-Filiale, die jetzt die zweite in der Stadt ist, teilen sich einen Parkplatz. Eigentlich hätten beide gleichzeitig eröffnen sollen, doch bei Aldi gab es Verzögerungen, sodass es dort erst vor rund einer Woche losging.