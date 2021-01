Seit dem Sommer 2016 steht das Grundstück des ehemaligen Hotels und Gasthauses Paradies in der Radolfzeller Straße in Stockach leer – und das wird es voraussichtlich auch noch eine Weile lang tun. Denn bis den Stockachern dort eine Filiale des Baumarktkonzerns Hornbach zur Verfügung stehen wird, wie es vor Jahren schon angekündigt wurde, dauert es noch. Wie Hornbach-Pressesprecher Florian Preuß auf Nachfrage mitteilt, ist kurzfristig mit einer Eröffnung nicht zu rechnen.

Kleinflächenkonzept wird überarbeitet

Hornbach halte zwar weiterhin an dem Standort in Stockach fest. Allerdings verzögern laut Florian Preuß zwei Dinge die Verwirklichung. Zum einen befinde sich das Kleinflächenkonzept des Unternehmens, Hornbach compact, am Pilotmarkt im südpfälzischen Bad Bergzabern in der Überarbeitung. Das Kleinflächenkonzept sei auch in Stockach vorgesehen, weil der Standort dort aufgrund der Größe nicht für einen großen Markt infrage komme.

„Zum anderen steht das Konzept zugleich vor neuen Herausforderungen durch das im Zuge der Corona-Pandemie deutlich veränderte Einkaufsverhalten der Kunden“, so Preuß. „So wird im aktuellen Shutdown beispielsweise auch im Hornbach compact die Möglichkeit zur stationären Abholung von online reservierten Waren stark genutzt.“

Spannend sei nun die Frage, welche Veränderungen dauerhaft seien und welche nach einer Rückkehr zum vor Corona üblichen Alltag zurückgehen werden. Steige der Zuspruch der Kunden am Pilotstandort weiter an, so steige auch die Aussicht auf weitere compact-Märkte, unter anderem im Bodensee-Raum.

2016 wurde der Bauantrag schon angekündigt

Dass in Stockach eine Hornbach-Filiale eröffnet werden soll, wurde bereits im Februar 2016 angekündigt. Der Konzern verkündete damals, das Hotel und Gasthaus Paradies erworben zu haben und an seiner statt einen Baumarkt errichten zu wollen. Nach dem Abriss verkündete ein Hornbach-Pressesprecher eigentlich schon damals, dass bald ein Bauantrag gestellt werde.