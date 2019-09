Bürgermeister Rainer Stolz gab einen kurzen Überblick zum Stand. Der Bau rücke näher, sagte er. Das Unternehmen wolle den Stock­acher Baumarkt gemeinsam mit Neubauten in Neustadt und Riedlingen umsetzen. Dort hake es aber noch an den Bebauungsplänen. Das liege unter anderem an dort lebenden Fledermäusen, die geschützt sind.

Wenn das alles geklärt sei, „wollen sie alle drei Standorte anpacken“, so Stolz. „Der Baumarkt soll also wirklich kommen.“