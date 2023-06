Inflation und Energiekrise bringen viele Menschen in Not. Die Schlangen vor den Tafeln werden daher immer länger. Deren Personal und Lebensmittelvorräte bringt das an die Grenze. Doch wie ist die Lage in Stockach jetzt? „Der Personalbestand sowohl in Stockach als auch in den anderen Tafeln des Landkreises ist sehr zufriedenstellend“, erklärt Udo Engelhardt, Vorsitzender der Singener Tafel und Vorstandsmitglied im Landesverband der Tafeln.

Er betont, dass „wir die Pflicht haben, uns um die Armen der Bevölkerung zu kümmern“. Auch Margot Kammerlander, die die Stockacher Tafel leitet, äußert sich sehr positiv über ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich, laut ihrer Aussage, alle von sich aus bei ihr gemeldet und ihre Mithilfe angeboten hätten.

„Natürlich benötigen wir bei steigender Kundenzahl mehr Lebensmittel“, betont die Tafelleiterin. Der bisherige Aufnahmestopp für Neukunden konnte allerdings inzwischen aufgehoben werden. Kunden dürfen allerdings weiterhin nur einmal pro Woche in der Tafel einkaufen.

Neues Angebot mit Gutscheinen

Um die Ausstattung der Tafel zu verbessern, könnte nun zudem ein neues Angebot helfen. Denn Privatpersonen haben jetzt die Möglichkeit, die Stockacher Tafel in der Heinrich-Fahr-Straße durch den Kauf von Gutscheinen bei Edeka Sulger im Aach-Center und Neukauf in der Zozneggerstraße zu unterstützen.

Udo Engelhardt von der Tafel freut sich sehr über diese neue Aktion. „Diese Gutscheine sind ein einfaches System, das leicht zu handhaben ist und dauerhaft den Bedürftigen hilft.“ Auch Margot Kammerlander weiß diese Unterstützung sehr zu schätzen. Denn sie wisse genau, welche und wie viele Waren für die ungefähr 150 wöchentlichen Kunden der Tafel benötigt werden. „Die Zahl der Bedürftigen steigt und damit auch unser Bedarf an Lebensmittelspenden“, erklärt Kammerlander.

Das neue Gutscheinsystem hat für sie den großen Vorteil gegenüber den bisherigen Tüten-Aktionen, dass sie mit dem eingegangenen Gutschein-Geld zielgenau einkaufen kann, was sie zum jeweiligen Zeitpunkt am Dringendsten benötigt.