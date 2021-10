Der Kammerchor Stockach steht vor einem Neustart. Endlich wieder Chorklang, endlich wieder gemeinsam singen: Nach vielen Monaten ohne Konzerte sollen im Herbst drei Bachkantaten zur Aufführung kommen, gemeinsam musiziert mit Solisten und Orchester. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Das Projekt hinter den Konzerten trägt den Titel „CantatenZeit“. Die erste Aufführung ist am Sonntag, 24. Oktober, 18 Uhr, in der Melanchthonkirche in Stockach. Vorgetragen wird die Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis“ von Johann Sebastian Bach. Einen Tag zuvor findet ein Werkstattkonzert statt, es beginnt ebenfalls um 18 Uhr.

Förderprogramm für Amateurmusiker

Den Anstoß zu dem Projekt gab das bundesweite Programm Impuls, ein Förderprogramm, das der Amateurmusik in ländlichen Räumen bei ihrem Neustart nach der pandemiebedingten Pause helfen soll.

Zum Förderprogramm Im Rahmen des Förderprogramms Neustart Kultur stellt Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit dem neuen Förderprogramm Impuls fast 20 Millionen Euro für die Amateurmusik in ländlichen Räumen bereit. Der Bundesmusikverband Chor & Orchester ist der übergreifende Dachverband von 21 bundesweit tätigen weltlichen und kirchlichen Chor- und Orchesterverbänden mit insgesamt 100.000 Ensembles und vertritt die Interessen der Amateurmusik gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Er wickelt das Förderprogramm Impuls im Auftrag der Bundesregierung für Kultur und Medien ab.

Nachdem sich im Frühjahr des vergangenen Jahres abzeichnete, dass die Sommerserenade des Chores nicht stattfinden kann und auch die geplante Aufführung des Mozart-Requiems auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste, geriet die Zukunft des Chores in den Blickpunkt der Verantwortlichen. Es stand die Frage im Raum, wie die Sänger motiviert werden können, dabei zu bleiben?

Mit einem Online-Projekt zur Weihnachtszeit und Online-Proben über eine Zoom-Plattform gelang dies nur eingeschränkt. Deshalb haben Chorleiter Stefan Gräsle und die Vereinsvorsitzende Cornelia Giebler das Konzept CantatenZeit beim Bundesmusikverband Chor & Orchester eingereicht.

Das Konzept hat das Projektteam Impuls überzeugt und der Kammerchor Stockach gehört nun zu den geförderten Amateurmusikensembles.

Solisten und Orchester begleiten den Chor

Das Projekt umfasst drei Kantaten von Johann Sebastian Bach, die in Stockach und der näheren Umgebung aufgeführt werden sollen. Für die Begleitung sollen Musiker des Hegau-Bodensee-Orchesters angefragt werden, bewusst sollen auch professionelle Solisten für die Aufführungen gewonnen werden, da bei vielen freien Musikern in der Region die Einkünfte im vergangenen Jahr massiv eingebrochen sind.