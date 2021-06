von Doris Eichkorn

Natale Maione und seine Familie, die seit zehn Jahren in Stockach wohnen und bisher im Liggersdorfer Bären eine Pizzeria betrieben haben, übernehmen die Gastronomie im Adler. Er ist ein Pizzabäcker mit neapolitanischem Diplom, der sich mit eben soviel Herzblut und Einsatz wie die einstigen Besitzer um die Gäste des Adlers kümmern möchte.

Natale Maione als gelernter Hotelfachmann sprüht vor Energie und freut sich sehr, gemeinsam mit seiner Ehefrau Vanessa den Besuchern das Gefühl der italienischen Gastfreundschaft zeigen zu können. Vanessa Maione hat als gelernte Restaurantfachfrau bereits in diversen Häusern gearbeitet. Die Maiones sind ein eingespieltes Team und in diesen Tagen mit viel Freude und Optimismus daran, sich ihr neues Reich in Hindelwangen nun einzurichten. Das Ristorante Pizzeria Adler da Gigi eröffnet am Dienstag, 15. Juni.

Das Einrichten läuft momentan

Das Diplom von Natale Maione ziert bereits den Bereich, der die Innengastronomie von der Terrasse trennt. In den kommenden Tagen wird neben einer neuen Reklame an der Fassade auch im Innenbereich noch viel verändert. Natale Maione schwärmt im Gastraum von einer Vespa und dem vertrauten Klang italienischer Schlager, bei denen die Gäste ganz vom Alltag abschalten können sollen. Nicht nur abends könne man in seinem Hause dann zukünftig essen. Die Familie bietet auch einen Mittagstisch an.

Im Adler gibt es ab Dienstag das Ristorante Pizzeria Adler da Gigi. | Bild: Löffler, Ramona

Ein echter Familienbetrieb

Beim Blick in die Küche zeigt er stolz seinen Pizzaofen. Diesen wird aber nicht nur er selbst bedienen. Auch sein Vater Luigi verstehe es ausgezeichnet, hier Hand in Hand mit seiner Mutter in der Küche zu arbeiten. Die Eltern seien vielleicht ab und an weniger im Gastraum für die Gäste zu sehen, würden aber mit viel Liebe die Pizza- und Pastagerichte zubereiten.

„Müsste ich meine Familie wie eine Fußballmannschaft auf einem Spielfeld betrachten, wäre meine Mama der wichtigste Spieler“, sagt er. Denn sie verbinde die Generationen und koche so traditionell wie ihre Mutter und Großmutter. Bei ihr laute das Motto „Essen wie zu Hause in Italien“.

Die Neueröffnung des Ristorante Pizzeria Adler da Gigi im Hindelwanger Adler findet am kommenden Dienstag, 15. Juni, statt. Die Öffnungszeiten sind täglich von Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr.