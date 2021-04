von lam/pm

Nun steht ein offizielles Datum fest: Der Neubau der Brücke über die Aach an der Bundesstraße 313 beim Rißtorf-Kreisel beginnt Anfang Mai. Das teilt das Regierungspräsidium Freiburg (RP) in einer Presseinformation mit. Die Bundesstraße südlich des Kreisels muss dafür ebenso wie der parallel zur Straße verlaufende Radweg von Montag, 3. Mai, voll gesperrt werden. Andauern soll die Sperrung voraussichtlich bis Ende September.

Schon im März hatte RP-Pressesprecherin Heike Spannagel von einem voraussichtlichen Baustart im Mai gesprochen, ein konkretes Datum war damals jedoch noch nicht bekannt. Grund für die Erneuerung der Brücke ist laut RP deren schlechter Zustand: Der Überbau der bestehenden Stahlbetonbrücke weise „zum Teil massive Betonschäden auf“. Zusätzlich sei die Brücke für das gestiegene Verkehrsaufkommen ungewöhnlich schmal. Sie soll darum ebenso wie die Geh- und Radwegbrücke aus Holz durch ein einheitliches Bauwerk ersetzt werden.

Auch die Fahrbahn wird erneuert

Und es soll nicht die einzige Baumaßnahme in den Gebiet werden: Im Anschluss will das RP die Fahrbahn der Bundesstraße 313 vom Rißtorf-Kreisel bis zur Abzweigung ins Industriegebiet Hardt erneuern. Die Kosten für dieses Vorhaben in Höhe von rund 90.000 Euro trage der Bund. In der Zeit der Brückenerneuerung wird der Verkehr über das Industriegebiet Hardt umgeleitet.

Um den Neubau war in der Vergangenheit bereits Verwirrung entstanden: Im März hatte ein Eintrag im Internet den Eindruck erweckt, dass der Neubau bereits gestartet sei. Dort hieß es damals, die Vollsperrung auf mehreren Hundert Metern samt Umleitung sei schon im Gange. Die Straße war jedoch weiterhin frei, im Vorfeld hatte es auch keine gegenteiligen Informationen gegeben. Eine SÜDKURIER-Nachfrage beim Regierungspräsidium Freiburg ergab damals, dass der Eintrag fälschlicherweise im Internet veröffentlicht wurde und nicht der Wahrheit entsprach. Eine Korrektur wurde daraufhin veranlasst.