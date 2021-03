Die Aktion findet laut einer Pressemitteilung der Stadt vormittags von 8 bis 12 Uhr in der Jahnhalle Stockach statt. Die Testung erfolgt durch einen PoC-Antigen-Schnelltest (lange Stäbchen) mit Testmaterial, das die Stadt Stockach aus der Notreserve des Landes Baden-Württemberg erhalten hat. Zur Testung sind nur Personen ohne Krankheitssymptome zugelassen. Außerdem ist eine Voranmeldung bis spätestens Freitag, 12 Uhr, unter Angabe von Name, Adresse und Geburtsdatum notwendig, vorzugsweise per E-Mail an schnelltest@stockach.de oder telefonisch unter 07771/802-194 bei Nina Mattes. Eine Uhrzeit für den Test werde dann nachfolgend mitgeteilt.

Anmeldung für einen schnellen Ablauf

„Wir haben uns für ein Anmeldeverfahren entschieden, auch wenn es für alle Beteiligten einen gewissen Aufwand bedeutet“, so Hauptamtsleiter Hubert Walk. „Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Testaktion selbst zügig und ohne allzu lange Wartezeiten für die Teilnehmenden durchgeführt werden kann.“

Manfred Jüppner, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, erklärt: „Wir werden bei dieser Aktion rund 200 Personen testen können.“ Mit der Testung von 70 Wahlhelfern im Bürgerhaus habe man am vergangenen Samstag Erfahrungen gesammelt. „Deshalb ziehen wir auch in die Jahnhalle um, damit wir einen ausreichend großen Bereich schaffen können, in dem sich die Menschen aufhalten, bis sie nach ca. 15 Minuten das Testergebnis erhalten.“