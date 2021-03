Im Bürgerhaus Adler-Post finden unterschiedlichste Veranstaltungen statt – als Testzentrum für die Wahlhelfer der Landtagswahl war am Samstag aber Premiere. Die Stadt Stockach hatte die Testung zusammen mit dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) organisiert.

Im Notfall sollten Ersatzleute bei der Wahl einspringen

Vier DRK-Helfer, darunter der Vorsitzende des Ortsvereins, Manfred Jüppner, standen bereit, um Abstriche zu machen. Alle Wahlhelfer aus Stockach und den Teilorten waren eingeladen worden, 71 hatten sich für die Tests angemeldet. Zum Testen wurden POC-Antigen-Schnelltests aus der Notreserve des Landes Baden-Württemberg verwendet – „also die Stäbchentestung, bei der bis ‚zum Anschlag‘ in der Nase hochgefahren wird“, erläuterte Hauptamtsleiter Hubert Walk. Auf diese Weise hatten sich vor der Aktion auf die Mitglieder des Roten Kreuzes getestet. Im Falle eines positiven Ergebnisses müsse diese Person in Quarantäne und ihr Name werde umgehend dem Gesundheitsamt gemeldet, teilte Walk mit. Es gebe Ersatzleute, die dann kurzfristig einsprängen.

Laut Walk lag die Hauptvorbereitung im Anmeldeverfahren und der Einteilung der zu Testenden. Das hatte seine Mitarbeiterin Nina Mattes übernommen. Sie war auch am Samstag dabei und unterstützte das DRK. Nach drei Stunden war die Testaktion beendet.

Nicht nur in Stockach wurde getestet

Auch rund um Stockach wurden Tests angeboten. In Bodman-Ludwigshafen sollten am Wochenende alle Wahlhelfer getestet werden, die dies wollten. In Orsingen-Nenzingen konnten sich die rund 35 Wahlhelfer mit Schnelltests in Form eines Speichelabstrichs testen lassen und den 33 Wahlhelfern von Hohenfels standen medizinische Spucktests zur Verfügung. Diese gab es auch in Mühlingen. „Die haben eine höhere Akzeptanz“, erklärte Bürgermeister Thorsten Scigliano die Entscheidung. Da die Tests freiwillig seien und bei den Spucktests mehr Leute mitmachen würden, sei das sinnvoll, erklärte er. Die Wahlhelfer wurden am Sonntag vor ihrem Einsatz getestet, weil die Spucktests laut Scigliano nur einige Stunden ihre Gültigkeit behalten.