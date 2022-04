Die Stadtbücherei Stockach hatte jüngst zusammen mit dem Kindergarten und Familienzentrum St. Marien zu einer Familienaktion anlässlich des internationalen Kinderbuchtages eingeladen. Die Familien des Kindergarten und Familienzentrums konnten dabei an verschiedenen Aktionen in der Stadtbücherei teilnehmen, heißt es in einer Presseinformation der Einrichtung.

Neben einem Kamishibai-Erzähltheater oder einer Geschichte mit Bewegung konnten die Familien Lesezeichen basteln, Tiptoi-Bücher ausprobieren, Bücher anschauen sowie weiteres Material der Stadtbücherei testen.

Spaß hatten die Kinder zudem auch an den von der Stadtjugendpflege ausgeliehenen Großspiele im Eingangsbereich und beim Glücksrad. Am Ende bekam jedes Kind als Überraschung einen Gutschein für ein Pixibuch, das sie sich bei Bücher am Markt in Stockach abholen dürfen. Aktion fand großen Anklang sogar einige neue Büchereiausweise wurden noch ausgestellt.