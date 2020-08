Feuerwehr und Polizei sind momentan in der Pfullendorfer Straße (L194) in Mahlspüren im Tal im Einsatz. Wie die Einsatzzentrale der Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärte, habe es sich in der ersten Meldung zunächst nach einem größeren Brand angehört. Außerdem habe es stark aus dem Haus geraucht, das am Ortseingang aus Richtung Kalkofen steht.

Vor Ort habe sich dann herausgestellt, dass der Brand kleiner sei, so die Polizei. Das Feuer war zunächst unter Kontrolle und gelöscht, doch flammte später mit großer Rauchentwicklung wieder auf, so dass gegen 20 Uhr ein zweiter Löscheinsatz begann und aktuell läuft.

Durch den Löscheinsatz kommt es für den Verkehr zu Beeinträchtigungen.

Weitere Infos folgen.