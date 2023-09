Die Freiwillige Feuerwehr ist am Sonntag, 3. September, um 6.57 Uhr zum Brand eines Stallgebäudes der Straußenfarm in Airach ausgerückt. Das teilt die Feuerwehr mit. Laut der Meldung hätten die Einsatzkräfte vor Ort einen Entstehungsbrand in einem freistehenden Stall von Strauß-Jungtieren nahe dem Waldrand festgestellt. Ein Atemschutztrupp habe sofort den Brand bekämpft. Die Besitzer hätten derweil die Tiere frühzeitig aus dem Stall getrieben.

Mithilfe von Wärmebildkameras konnten die Feuerwehrleute danach laut Meldung sämtliche Brand- und Glutnester ausfindig machen und ablöschen. Dazu sei der Strom im Gebäude abgestellt worden. Etwa zwei Stunden habe der Einsatz gedauert. Durch das schnelle und umsichtige Handeln sei laut Feuerwehr ein größerer Schaden verhindert und kein Tier sei verletzt worden.

Im Einsatz waren die Abteilungen Kernstadt und die Abteilung Espasingen mit acht Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften. Weitere 13 Einsatzkräfte waren in Bereitstellung, so die Feuerwehr.