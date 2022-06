Visual Story Veröffentlicht am 07. Juni 2022

Auf der Straußenfarm in Airach schlüpfen derzeit wöchentlich die Küken. Bis sie bei den älteren Tieren in den Gehegen stehen können, müssen sie einige Stationen durchlaufen. Doch eins sind sie von Anfang an: neugierig.

Noch ganz klein: Ein Straußenküken aus Airach.| Bild: Constanze Wyneken

Es ist ein niedliches Spektakel, das sich derzeit auf der Straußenfarm in Airach abspielt: Die nächste Laufvogelgeneration schlüpft aus ihren Eiern. Gelegt werden diese von den ausgewachsenen Zuchthennen auf dem Hof – nicht nur jetzt, sondern