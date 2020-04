Ein angetrunkener 31-Jähriger hatte sich laut einer Mitteilung der Polizei das Auto seiner Freundin genommen, ohne diese zu fragen. Er fuhr gegen 16.30 Uhr von der Oberstadt in Richtung Adlerkreisel. In einer dortigen Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einem Andreas-Kreuz des Bahnübergangs und mit einem Schrankenhäuschen, ehe die Fahrt abrupt an einem Baum endete.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro, so die Polizei. Der Schaden am Schrankenhäuschen beläuft sich ebenfalls auf 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten eine deutliche Alkoholfahne vom Fahrer entgegen. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Der 31-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und zur ärztlichen Blutentnahme.

Zum Abbinden von ausgelaufenem Motoröl war die Feuerwehr Stockach vor Ort.