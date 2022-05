Die Planungen für den Abriss und Neubau des Zwischengebäudes an der Stockacher Grundschule in der Tuttlinger Straße gehen in die heiße Phase. Wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt wurde, sollen die Abrissarbeiten am Ende der Sommerferien beginnen. Die großen Ferien sollen für den Umzug der EDV-Ausstattung genutzt werden, erklärte Stadtbaumeister Willi Schirmeister dem Gremium.

Es sind noch statische Fragen zu klären

Mitte August sollen laut derzeitigem Planungsstand die Vorbereitungen für den Abriss beginnen. „Sobald das bestehende Gebäude abgebrochen ist, wollen wir so schnell wie möglich mit dem Neubau beginnen“, betonte Schirmeister im Gremium. Bis es soweit kommen kann, seien allerdings noch einige statische Fragen zu klären. Anschließend müssen die Arbeiten für den Neubau vom Gemeinderat vergeben werden.

Stockach 30 Akten-Regalmetern kamen allein im vergangenen Jahr dazu: Im Stadtarchiv wird es eng Das könnte Sie auch interessieren

Auftrag für Abriss wurde erteilt

Bisher wurden lediglich die Arbeiten für den Abriss des Zwischengebäudes vergeben. Die entsprechende Ausschreibung war bereits Ende März erfolgt. Insgesamt vier Firmen seien von der Stadtverwaltung angeschrieben worden mit der Aufforderung, ein Angebot für die Abbrucharbeiten abzugeben. Zwei davon haben sich mit einem Angebot zurückgemeldet.

Den Zuschlag erteilte das Gremium an die Firma Viellieber aus Owingen. Sie war laut den Sitzungsunterlagen die günstigste Bieterin. Knapp 70.000 Euro soll demnach der Abriss kosten. Die entsprechenden finanziellen Mittel seien im Haushaltsplan für 2022 bereits veranschlagt. Die Gemeinderatsmitglieder zeigten sich zufrieden mit diesem Angebot. Sie votierten am Ende einstimmig für die Vergabe der Arbeiten zu diesem Preis.

Stockach Wo Schülern der Schuh drückt – Sie fordern mehr Praxis im Unterricht Das könnte Sie auch interessieren

Mehr Platz für neues Raumprogramm

Laut SÜDKURIER-Informationen soll das zukünftige Zwischengebäude für zusätzliche Fluchtwege und die barrierefreie Zugänglichkeit der Bestandsgebäude sorgen. Zusätzlich sollen in dem Verbindungstrakt zwischen den beiden älteren Gebäuden auch alle Räume unterkommen, die im Raumprogramm für die Grundschule enthalten sind, aber bislang noch fehlen.