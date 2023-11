Dort würden ordentliche Fortschritte gemacht. Der verlandete Eisweiher beim Gelände solle voraussichtlich im kommenden Jahr wieder ein richtiger Weiher werden. Die Mittel dafür seinen im Haushalt eingestellt und die Umweltverträglichkeitsanalyse sei in Arbeit.

Dabei gehe es um rund 200.000 Euro. Zudem kämen 50.000 Euro von der Sielmann-Stiftung und 190.000 Euro durch die Stiftung Naturschutz Baden-Württemberg.

Der SÜDKURIER hat kürzlich die Baustelle in der Schlossbrauerei besucht, die in Wohnungen umgebaut wird. Die aktuellen Infos zum Zeitplan lesen Sie hier. Außerdem gibt es hier viele Bilder aus dem historischen Gebäude, die zeigen, was sich tut und was sich schon verändert hat.