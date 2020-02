von SK

Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 23.45 Uhr in der Nähe der Roßberghalle, wurde aber erst später angezeigt. Einer der beiden Täter sprühte außen in großen Lettern das Wort Bato auf. Im Inneren des Toilettenwagens sprühte der Unbekannte sogar ein Hakenkreuz auf die Wagenwand. Ein zweiter Täter stand währenddessen Schmiere. Beide Personen wurden von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet.

Die Täter werden in der Polizeimeldung folgendermaßen beschrieben: Der Haupttäter ist laut den Angaben kräftig und etwa 1,80 Meter groß. Er trägt kurze, braune Haare und lange Koteletten oder Bart. Er trug links einen Ohrring und war vermutlich mit einem Bärenkostüm, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Schildmütze bekleidet. Der vermeintlich junge Mann trug eine dunkle Umhängetasche bei sich. Bei dem zweiten Täter – demjenigen, der Schmiere stand – handelt es sich laut der Mitteilung um eine etwa 1,70 Meter große Person mit hellbraunen Haaren und Oberlippenbart, bekleidet mit blauer Latzhose, einem gelben Pullover und einer Schirmmütze. Die Polizei Stockach nimmt Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0 entgegen.