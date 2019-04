Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 313 in Stockach, die in zwei Bauabschnitten erfolgen sollen, haben am Montag begonnen. Die Sanierung zwischen der Einmündung Industriestraße und dem ZG-Kreisverkehr soll nach Angaben von Projektleiter Simon Müller von der Neubauleitung Singen des Regierungspräsidiums Freiburg voraussichtlich bis Mitte September abgeschlossen sein. Bis dahin werden Autofahrer umgeleitet. Im ersten Bauabschnitt in der Radolfzeller Straße verläuft die Umleitung für den Verkehr in Richtung Hindelwangen, Innenstadt und Ludwigshafen über die Industriestraße.

Die Umleitungen scheinen zu greifen. Wie Simon Müller auf Nachfrage bestätigte, kam es am Montag zu keinen längeren Staus. "Es läuft derzeit alles nach Plan", sagte er. Dass es gerade am Montagmorgen zur Hauptverkehrszeit dennoch zu eine paar längeren Warteminuten gekommen sei, sei am ersten Tag einer Baustelle zu erwarten gewesen. "Gerade für Pendler kommt eine Sperrung am ersten Tag immer überraschend, denn sie nehmen jeden Tag denselben Weg zur Arbeit", so Müller weiter. Nach ein bis zwei Tagen habe sich dieser Umstand im Pendelverkehr allerdings eingespielt, lautet seine Einschätzung.

Fräsarbeiten starten am Mittwoch

Der erste Abschnitt betrifft die Radolfzeller Straße, im zweiten soll dann die Heinrich-Fahr-Straße folgen. Der Projektleiter rechnet indes nicht damit, dass es zu Verzögerungen kommen werde. Im Gegenteil: Er ist davon überzeugt, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Auch Wetterkapriolen seien in die Planung einkalkuliert. "Nur ein Wintereinbruch könnte den Zeitrahmen sprengen, aber damit rechnen wir nicht", so Müller. Spannend werde es nach seiner Einschätzung für die Anwohner zum ersten Mal am Mittwoch. Dann beginnen die Fräsarbeiten. "Dann wird es zum ersten Mal etwas zu sehen geben", so Müller. Anschließend stehen Erneuerungen von Gas- und Wasserleitungen durch die Stadtwerke Stockach sowie "ein Neubau der Asphaltschichten" an.