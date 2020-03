von SK

Das Nellenburg-Gymnasium verschiebt die Aufführungen des Musicals „My Fair Lady“. Darüber informierte Musiklehrer Stefan Gräsle am Abend im Namen des Leitungsteams. Der Hintergrund ist demnach die Sorge vor einer Ausbreitung des Corona-Virus. Die Premiere hätte am kommenden Samstag, 14. März, stattfinden sollen, geplant waren sechs weitere Aufführungen. Das Musical werde nun zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt, über die neuen Termine werde rechtzeitig informiert, so Gräsle weiter.