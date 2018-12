Die besinnliche Zeit zwischen den Jahren lädt dazu ein, wieder einmal ein Buch in die Hand zu nehmen. Gabriele Gietz kennt sich mit Weihnachtsbüchern aus: Die Leiterin der Stockacher Stadtbücherei und ihr Team laden in der Vorweihnachtszeit jeweils zu Vorlesestunden ein.

Am kommenden Montag, 17. Dezember, findet von 15 bis 16 Uhr die nächste Veranstaltung für Kinder ab zwei Jahren statt. Für die Festtagsserie des SÜDKURIER hat Gabriele Gietz nun eine Auswahl von weniger bekannten Weihnachtsgeschichten für Kinder und die ganze Familie zusammengestellt. Darunter sind ein Bilderbuch, Lesestoff für verschiedene Altersgruppen und ein Hörbuch:

Pip und Posy und der Weihnachtsbaum von Axel Scheffler, 26 ungezählte Seiten, Hamburg: Carlsen 2018. | Bild: Carlsen Verlag

Pip und Posy und der Weihnachtsbaum: Im Bilderbuch von Axel Scheffler für Kinder ab zwei Jahren schmücken der Hasenjunge Pip und seine Freundin, das Mäusemädchen Posy, gemeinsam den Weihnachtsbaum mit Keksen und anderen Leckereien. Doch immer wenn Posy aus dem Zimmer geht, fehlt danach etwas von dem süßen Schmuck.

Weihnachtsmarkt im Zoo von Vincent Andreas (Buch) und Ludwig Schultz (Regie), 1 CD, 60 Minuten, Berlin: Kiddinx 2018. | Bild: Kiddinx

Benjamin Blümchen will allen Zootieren zu Weihnachten etwas schenken – doch die Zookasse ist leer. Zum Glück hat Benjamin eine Idee, wie man sie füllen kann. Das Hörbuch von Vincent Andreas und Ludwig Schultz ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Mein dickes Weihnachtsbuch von Judith Allert und Stefanie Jeschke (Illustrationen), 143 Seiten, Hamburg: Carlsen 2018. | Bild: Carlsen Verlag

Das Vorlesebuch ist für Kinder ab vier Jahren. Judith Allerts Weihnachtsgeschichten erzählen vom Weihnachtsmann, der Urlaub in der Südsee macht, Außerirdischen unterm Tannenbaum und vielem mehr. Stefanie Jeschke hat zu den Geschichten farbenfrohe Bilder gezeichnet und gemalt.

24 Vorlesegeschichten für die Weihnachtszeit von Kirsten Boie u. a. (Hrsg.) und Heike Vogel (Illustrationen), 127 Seiten, Hamburg: Ellermann im Dressler Verlag 2018. | Bild: Dressler-Verlag

Das mit Bildern von Heike Vogel illustrierte Vorlesebuch versammelt Geschichten von zeitgenössischen Autoren wie Elisabeth Zöller oder Marliese Arold und klassischen wie Astrid Lindgren oder Rolf Rettich.

Von Sankt Martin bis Dreikönig. Wissenswertes zur Weihnachtszeit von Fabian Brand, 95 Seiten, Freiburg: Herder 2018. | Bild: Herder Verlag

In seinem Buch für die ganze Familie trägt Fabian Brand viel Wissenswertes zur Weihnachtszeit zusammen. Der junge Theologe erklärt Bräuche und ihre Ursprünge in kurzen und leicht verständlichen Texten. Brand erklärt beispielsweise, warum der Adventskranz in den vorweihnächtlichen Stuben steht und Weihnachten am 25. Dezember gefeiert wird.