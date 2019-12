Der Fahrplan der Buslinie 7375 von Tuttlingen nach Stockach ändert sich. Ab sofort wird der Verkehr von Montag bis Freitag nur noch zeitlich eingeschränkt weitergeführt. Zudem verkehren die Busse an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember, nicht mehr zwischen Emmingen und Liptingen. Die Busse enden dann jeweils in diesen Orten. Dies teilt das Konstanzer Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Ab dem 1. Januar 2020 wird die Buslinie 7375 A keine direkte Verbindung zwischen Tuttlingen, Heudorf und Stockach mehr herstellen. Im Kreis Tuttlingen enden sie in Liptingen, im Kreis Konstanz in Heudorf.

Der Hintergrund ist laut der Mitteilung der Betreiberwechsel im Busverkehr. Da in den beiden Landkreisen unterschiedliche Unternehmen den Zuschlag bekommen haben, sei der Verkehr über die Kreisgrenzen hinweg nicht mehr so möglich wie bisher, erklärt Ralf Bendl, der im Konstanzer Landratsamt das Amt für Nahverkehr und Straßen leitet. Die beiden Wechsel zum 15. Dezember und zum 1. Januar wurden laut Bendl in diesem Falle nötig, weil der Unternehmerwechsel im Kreis Tuttlingen bereits am 15. Dezember stattfinde, im Kreis Konstanz aber erst am 1. Januar 2020.

Die Schnellbusverbindungen zwischen Stockach und Tuttlingen bleiben laut der Pressemitteilung des Konstanzer Landratsamtes aber bestehen und verkehren ab dem Jahreswechsel als Linie 103. Diese halten beim Eigeltinger Ortsteil Heudorf allerdings nur noch an der Krätlemühle, nicht im Ort, wie Bendl erklärt. In Richtung Stockach gebe es durch den Betreiberwechsel indes eine Verbesserung der Verbindung.