Rund 90.000 Euro Schaden sind laut einer Mitteilung der Polizei die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der Autobahn 98 zwischen den Anschlussstellen Stockach-West und Stockach-Ost. Ein 72-Jähriger sei mit seinem Mercedes in Richtung Überlingen auf der linken Fahrbahn unterwegs gewesen. Im Bereich des Beschleunigungsstreifens habe sich ein 67-Jähriger mit seinem Lastwagen auf der rechten Spur eingeordnet.

Zeitgleich habe ein dahinter fahrender 65-Jähriger mit seinem Peugeot von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln wollen, um den Laster zu überholen. Dabei sei es zur Kollision mit dem bereits auf der Überholspur fahrenden Mercedes gekommen. Im weiteren Verlauf habe der Peugeot zudem die linke Fahrzeugseite des Lastwagens gestreift.

Alle drei Fahrer blieben laut Polizei unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf 50.000 Euro, am Peugeot auf rund 30.000 Euro und am Lastenwagen auf 10.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Autos seien abgeschleppt worden. Die Autobahnmeisterei habe anschließend die verschmutzte Fahrbahn gereinigt.