Die Stockacher Partnerstadt La Roche sur Foron in Frankreich hat das geplante Jubiläumswochenende zu 50 Jahre Städtepartnerschaft am 21./22. Mai in Frankreich mit großem Bedauern abgesagt. Dies teilte Bürgermeister Jean-Claude Georget in einer Videositzung beider Verwaltungen am Donnerstag mit, so eine Pressemitteilung der Stadtverwaltung Stockach.

Hintergrund der Absage seien erhebliche politische Differenzen im Stadtrat der Partnerstadt. Inzwischen sei es zu zahlreichen Rücktritten gekommen und eine Neuwahl von Bürgermeister und Stadtrat werde aus gesetzlichen Gründen notwendig. Der Termin dieser Neuwahl sei mit weiteren Wahlen in Frankreich abzustimmen und werde voraussichtlich erst im Juni oder Juli erfolgen. Bis zur Neuwahl sei der Haushaltsvollzug nur für Pflichtaufgaben zulässig, so dass eine Jubiläumsfeier nicht zugelassen sei. Daher hätten sich beide Städte darauf verständigt, die Feier im Mai in La Roche sowie im Oktober in Stockach abzusagen.

Die Feier soll mit dem dann gewählten Bürgermeister und Stadtrat für das Jahr 2023 neu geplant werden. Bürgermeister Rainer Stolz sagt: „Das ist natürlich eine bedauerliche Entwicklung. Aber auch wenn wir dann mit einem Jahr Verspätung feiern – die Freundschaft ist über 50 Jahre gewachsen und wird das aushalten.“