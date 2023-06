Ein Hubschrauber, der nachts längere Zeit über Steißlingen und das Waldgebiet Richtung Homburg flog, hat viele Steißlinger in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgeweckt. Wie die Polizei mitteilte, handelte sich um die Suche nach einer vermissten Person, die ab 22.30 Uhr die ganze Nacht andauerte.

Der Hubschrauber war nach Angaben des Polizeisprechers zwischen 24 und 1 Uhr nachts über Steißlingen unterwegs und sei dann wieder abgeflogen. Die Suche in der Nacht sei bis 2.30 Uhr in der Früh gegangen und dann abgebrochen worden. Heute soll der Hubschrauber noch einmal starten, um die Umgebung in Steißlingen abzusuchen. Nähere Angaben zur vermissten Person konnte der Pressesprecher bisher nicht machen.