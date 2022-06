Singen vor 2 Stunden

Gab es keinen anderen Notarzt für verunglückte Radfahrer? Details zum Hubschrauber-Einsatz in Singen

Dass Radfahrer bei einer Bahn-Tournee stürzen, kommt vor – so auch am Samstag in Singen. Doch ein Rettungshubschrauber sorgt für Aufsehen. Dabei ist sein Einsatz nicht unüblich: Der Rettungsdienstleiter klärt auf.