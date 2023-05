Im Weitenried treffen unterschiedlichste Interessen von Landwirtschaft, Trinkwasserversorgung, Naturschutz, Erholungssuchenden, Klimaschutz und anderen mehr zusammen. Dabei zählt es zu den bedeutendsten und größten Mooren in ganz Süddeutschland. Der größte Teil des Moorgebiets gehört zur Gemeinde Steißlingen. So fragte das Regierungspräsidium denn auch bei der Gemeinde an, ob hier zwei Jahre lang Pegelmessungen gemacht werden dürfen. Die Gemeinde war einverstanden. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Das Weitenried Es ist von Nordosten nach Süden geneigt. Der Torfkörper hat eine Ausdehnung von 445 Hektar. Innerhalb von 150 Jahren ist der Torfkörper durch Entwässerung um rund 50 Hektar geschrumpft. Durch Nutzung und Klimawandel beginnt der Torfkörper sich zu zersetzen, das Moor im Weitenried wird also immer kleiner. Eventuell könnte der Biber ein Helfer sein, um die Entwicklung zu stoppen. (sch)

Alois Kapfer vom Tuttlinger Fachbüro Kapfer hat die Pegelmessungen im Steißlinger Gemeinderat vorgestellt. Er erklärte die Messergebnisse, welche die Entwicklung des Weitenrieds in den nächsten Jahrzehnten aufzeigen könnten. „Um das Moor zu erhalten, muss mehr als bisher getan werden“, strich er heraus. Er erfasste und bewertete den Torfkörper und den Wasserhaushalt. Zudem lieferte das Fachbüro aus Tuttlingen konzeptionelle Überlegungen zur Sanierung und Sicherung des Moores.

Im Weitenried fließt Wasser durch das Moor. Es ist ein seltenes Durchströmungsmoor. Viele Gräben durchziehen das Weitenried. Wenn das Wasser länger im Weitenried verweilen würde, käme das dem Torfkörper zu Gute. | Bild: Susanne Schön

Im wassergesättigten Milieu eines Moores werden abgestorbene Pflanzenreste unter Sauerstoffausschluss nicht vollständig zersetzt. Dabei entsteht der Nährstoffreiche Torf. Lebendige Moore können laut Nabu-Moorexperte Felix Grützmacher in die Höhe wachsen, rund einen Millimeter pro Jahr, und so im Torfkörper das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid binden. Durch die Trockenlegung ganzer Moore werden diese Gase freigesetzt.

Das Moor sinkt immer weiter ab

Früher wurde Torf als Blumenerde und als Brennmaterial gestochen. Heute sind Moore wichtige Kohlenstoffspeicher und tragen damit zum Klimaschutz bei. Inzwischen wird zwar kein Torf mehr gestochen, doch das Moor schwindet trotzdem. Ein Grund sei die intensive Nutzung und Entwässerung, um es landwirtschaftlich zu nutzen. So sei das Ried unter Intensivgrünland um 50 bis 90 Zentimeter vererdet. „Das kann man gut daran erkennen, das historische Wege und Straßen scheinbar aus der Fläche hervorstehen. In Wirklichkeit ist das Moor gesunken“, erklärt Alois Kapfer.

Solch vernässte Flächen sind ein Zeichen, dass es dem Moor im Weitenried gut geht. Leider werden sie immer seltener. | Bild: Susanne Schön

Der Wasserhaushalt wurde mit 19 Geländepegeln und zehn Grabenpegeln gemessen. Auch die Wetterstation Wahlwies, Messdaten aus Quellen sowie die Messungen von Zu-, Ab- und Durchfluss in den Gräben flossen in die Bewertung des Wasserhaushalts ein. Dabei sei auch deutlich geworden, dass Grundwasserdruck im Untergrund früher höher war.

Moorpflanzen fehlt das Wasser

An den Hängen sind Schichtquellen zu finden sowie Quellbereiche im Tal und Ab- und Zuflüsse aus der Aach, dem Weitenriedgraben, dem Wiechser Graben, Nebengräben und Parzellengräben. 23,6 Kilometer Länge hat Kapfers Team gemessen, dies entspreche 41 Meter pro Hektar. Weil so auch bei Trockenheit Wasser abfließe, könne das Oberflächenwasser nicht mehr gespeichert werden. Dies führe zu Wasserknappheit für die moortypischen Pflanzen. Dazu komme noch die Entnahme durch die Trinkwasserförderung.

In Volkertshausen kann man auf Bänken den Blick ins Weitenried und den hohen Erholungsfaktor genießen. Dabei sind auch die landwirtschaftlichen Flächen gut zu erkennen. | Bild: Susanne Schön

Darum riet Alois Kapfer, den Moorwasserhaushalt wieder zu sanieren. Die landwirtschaftliche Nutzung solle weiter extensiviert werden und er riet zur Paludikultur: Das heißt das Moor land- und forstwirtschaftlich zu nutzen, ohne es zu schädigen. Andernorts werde beispielsweise die Kultivierung von Pflanzen zur Energiegewinnung aus Biomasse oder von Torfmoosen als Torfersatz für Kultursubstrate im Gartenbau erprobt, um dem Torfabbau entgegen zu wirken. Auch riet er dazu, mehr Wasser im Moor zu halten, zum Beispiel oberflächennahe Wasserstände mit rieselnd bewegtem Wasser im gesamten Moor zu schaffen und unproduktiven Abfluss zu verringern.

Gefällte Bäume zeigen, dass sich im Weitenried der Biber angesiedelt hat. Er verändert das Gebiet. Seine Baukünste könnten dem Moor gut tun, da so das Wasser länger im Weitenried bleibt. | Bild: Susanne Schön

„Wir müssen intensiv darüber nachdenken und diskutieren“, regte er an. Dazu müsse man alle mit ins Boot nehmen: „Wasserwerke, Landwirtschaft, Erholungssuchende und andere mehr“. Interessant ist auch die Wirkung des Bibers auf das Weitenried. Zeitgleich warben Alois Kapfer und Susanne Wolfer vom Regierungspräsidium Freiburg für die Gründung einer förderfähigen Projektträger-Struktur wie einem Weitenried-Verein oder einer -Stiftung. Zudem müsse die Datenlage durch andere Gutachten weiter verdichtet werden.

Die Messergebnisse Der Torfkörper enthält laut Büro Kapfer eine Rest-Torfmächtigkeit von durchschnittlich 1,3 Metern. An der tiefsten Stelle beträgt sie 4,3 Meter. Das Torfvolumen beträgt rund 5 Millionen Quadratmeter. Hier werden rund 250.000 Tonnen Kohlenstoff und damit eine Million Tonnen Kohlendioxid gespeichert. (sch)

Die Gemeinderäte waren überrascht von der von Kapfer vorgestellten Dynamik. Zumal sie sich bei einer Begehung im Rahmen der Trinkwasserentnahme an andere Aussagen erinnerten. Auch seien die landwirtschaftlich genutzten Flächen wichtig. Zudem überraschten die erhöhten Manganwerte im Wasser, die laut Kapfer aus dem sich zersetzenden Torfkörper kämen. Die Maßnahmen würden auch finanzielle Mittel benötigen. Kapfer erklärte, für vergleichbare Projekte übernehme 65 Prozent der Bund, 25 Prozent das Land und zehn Prozent blieben bei den Gemeinden.

Gemeinderat Stefan Maier (FW) fasste es so zusammen: „Wir müssen Kompromisse mit Maß und Ziel finden.“ Bürgermeister Benjamin Mors fügte an: „Wir sollen und müssen uns Gedanken machen.“