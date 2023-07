„Was lange währt wird endlich – sehr gut“, befand Aachs Bürgermeister Manfred Ossola bei der Eröffnung der Mountainbike-Strecke, die über die Gemarkung von Aach, Eigeltingen, Orsingen-Nenzingen, Steißlingen und Volkertshausen führt. Die Planungen begannen 2018 als die vier Bürgermeister bei einer Tourismussitzung beschlossen, dass sie gemeinsam eine solches touristisches Angebot haben möchten, welches nicht nur für Auswärtige sondern auch für Einheimische gedacht ist.

Mountainbike-Rundtour Hegau Die „MTB-Rundtour Hegau“ ist die vierte Tour der „Vulkan-Genuss-Hegau-Touren“. Die Rundtour kann entweder in einer großen Runde mit etwa 46 Kilometern oder in einer kleinen Runde mit etwa 25 Kilometern befahren werden. Für die große Runde braucht man etwas 4 Stunden und 50 Minuten. Sie sind ideal für alle Freizeitsportler und Familien, denn die Strecken kann man sowohl mit dem MTB als auch mit dem Rad oder E-Bike fahren. Sie haben keine besonderen Hindernisse und führen über befestige Wege, aber auch über anspruchsvollere Wald- und Wiesenwege. Die Strecken punkten durch die abwechslungsreiche Landschaft der Gemeinden Eigeltingen, Aach, Volkertshausen, Steißlingen und Orsingen-Nenzingen. Zu Stopps laden beispielsweise die Aachquelle, der Steißlinger See und das Waldgebiet des Kirnbergs ein. In allen fünf Gemeinden gibt es eine Einstiegsmöglichkeit in die Tour mit einem Parkplatz. (sch)

Zur Eröffnung wurde in Volkertshausen ein Portal aufgestellt, bei dem das rote Band feierlich zerschnitten wurde. „Das Schild haben unsere Kindergartenkinder gemalt“, berichtete der Bürgermeister von Volkertshausen, Marcus Röwer. Die Schilder, die den Radfahrern den Weg weisen, bleiben bestehen und wurden von den Bauhöfen aufgestellt. Sie wurden ebenso von Mitarbeitern der Verwaltungen gestaltet wie die Streckenführung und die laminierte Broschüre über die Strecke. Es gibt auch einiges zu entdecken wie die Aachquelle oder den Römischen Gutshof in Eigeltingen.

Jörg Unger sowie die Bürgermeister Alois Fritschi, Benjamin Mors, Manfred Ossola, Stefan Keil und Marcus Röwer (von links) haben das rote Band für die Mountainbike Rundtour Hegau zerschnitten. | Bild: Susanne Schön

Steißlingens Bürgermeister Benjamin Mors hob noch einmal den Zweck der neuen Mountainbike-Strecke hervor: „Wir haben uns Gedanken zur Förderung des Radverkehrs gemacht. Wir haben mit unserer Strecke weg vom Bodensee viel zu bieten.“ Er freute sich, dass man nach langen Jahren der Planung die Strecke endlich einweihen konnte. Die Pandemie habe die Verwaltungen auch hier ausgebremst. Dem schloss sich Manfred Ossola an: „Während dieser Zeit hatten wir andere Sorgen als einen Radweg.“ Er erklärte, dass die Mountainbike-Strecke in herrlicher Landschaft für Familien gedacht sei, nicht für Extremsportler.

Die vierte Strecke der Vulkan-Genuss-Hegau-Touren ist nun eröffnet. Sie führt über die Gemarkung von Aach, Eigeltingen, Orsingen-Nenzingen, Steißlingen und Volkertshausen und ist für Familien geeignet. | Bild: Susanne Schön

Die Planungen begannen in Orsingen-Nenzingen noch unter Bürgermeister Bernhard Volk, mittlerweile ist Stefan Keil dort Bürgermeister. Dieser bezeichnete sich selbst als unsportlichsten der Bürgermeister und zudem habe er noch Termine, darum fuhr er nach der Eröffnung nicht mit. Doch könne man hier „endlich Adrenalin auf zwei Räder bringen“. Die Strecke sei für alle Leistungsklassen und man könne Spaß mit der Familie haben. Keil wies auch auf die Gastronomiebetriebe entlang der Strecke in, die die Radsportler gerne begrüßen würden.

Solche herrlichen Landschaften, wie hier in Volkertshausen bieten sich den Radfahrern der Mountainbike-Rundtour-Hegau. | Bild: Susanne Schön

Eigeltingens Bürgermeister Alois Fritschi war froh, dass keiner aufgegeben hat: „Der Motor des Projekts war Jörg Unger“, lobte er und bedankte sich bei dem damals noch für Hegau-Tourismus tätige Radsportbegeisterten. Unger gab den Dank zurück, denn Eigeltingen sei die treibende Kraft gewesen und fügte an: „Wir brauchen uns mit der sehr schönen Strecke nicht verstecken, die Landschaft ist eine Perle und nicht so überlaufen wie die Bodenseeregion.“

Stellvertretend für alle fünf Bürgermeister überreichte Alois Fritschi (links) ein Geschenk an Jörg Unger, der maßgeblich an Streckenfindung und -umsetzung beteiligt war. | Bild: Susanne Schön

Und es bleibe spannend, denn die Gemeinden wollen weitere Höhepunkte in Form von Trails einbauen. Der Rundkurs ist die vierte Radstrecke im Hegau. Unger regte an, auf kurzen, etwa 500 Meter langen Teilstücken Trails anzulegen, die dann auch etwas für Könner zu bieten hätten. Dies stieß auf Zustimmung bei den Bürgermeistern, da sich das ohne größeren Aufwand umsetzen ließe. Ideen wo dies verwirklicht werden könnte gibt es teilweise auch schon.

Die gemeinsame Fahrt auf dem Teilstück zwischen Volkertshausen und Steißlingen endete auf der Terrasse des Steißlinger Sees. Dort zog Alois Fritschi das Resümee: „Es war schön, wir hatten Spaß und es macht Lust auf mehr.“ Seinen Söhnen machte es auch Spaß, wenn der Vater nur etwas schneller gewesen wäre. Doch damit ist bewiesen, die Strecke ist familientauglich.