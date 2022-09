von Susanne Schön

Eine Ausstellung ist ein Gesamtkonzept für Marianne Hagemann. So wundert die Harmonie ihrer Werke mit der Architektur des Rathauses nicht. Erstaunlich war, wie ihre Werke mit dem Abendhimmel am Abend der Vernissage interagierten.

Diese Ausstellung ist eine Ausstellung vieler Facetten, die einen mehrfachen Besuch zu unterschiedlichen Zeiten lohnt, denn so wie das Licht den Blick auf ihre Kunst ändert, so ändert auch die Innensicht des Betrachters seinen Blick auf die Werke.

Steißlingen Endlich wieder da: Steißlingen feiert sein Klemenzenfest mit Kultur, Kulinarischem und Kinderfreuden

In den 57 Kunstwerken, die auch zum Verkauf stehen, spiegeln sich oftmals die gleichen Themen, welche alle zum Ausstellungsmotto „Unterwegs“ passen. Obwohl obwohl die Farben zart lasiert aufgetragen wurden, zum Teil auf durchscheinenden Büttenfahnen von bis zu zehn Metern, stecken sie voll Kraft, Mut und Neugier auf das Leben. Die langen Fahnen entstehen in Etappen, immer zwei Meter, denn so lange ist ihr Tisch. „Es ist wie wenn ich eine Geschichte schreibe“, erklärt Hagemann.

Stehend von links begrüßten Laudatorin Ulrike Niederhofer, Künstlerin Marianne Hagemann und Christa Wohriska vom Kunst- und Kulturkreis das Vernissagepublikum im Dachgeschoss des Rathauses. | Bild: Susanne Schön

Das passt, denn Literatur spielt für sie eine große Rolle und ist Quelle der Inspiration. Laudatorin Ulrike Niederhofer ermöglichte einen tiefen Blick in die Werke Hagemanns, Carola Legde und Stephanie Hagemann sorgten mit zarten leisen Klängen, die trotzdem zum Tanzen anregten, für den musikalischen Rahmen.

Am Donnerstag, 22. September, gibt es um 19 Uhr eine szenische Lesung mit Gabriele Meseth, die „Die ungeschriebenen Briefe“ liest. Die Ausstellung ist bis 13. Oktober zu den Rathaus-Öffnungszeiten sowie sonntags, 10-13 Uhr, am Klemenzenfestsonntag von 10-16 Uhr geöffnet.

Für Marianne Hagemann (links) gehörte zur Vernissage auch die Musik von Carola Ledge und Stephanie Hagemann. | Bild: Susanne Schön

Weiter geht es beim Klemenzenfest mit dem Pfälzer Weinabend am Samstagabend, 17. September, im Herrentorkel. Der Sonntag, 18. September, beginnt mit Böllerschüssen und Festgottesdienst, dem eine weltliche Feier mit abwechslungsreichem Programm von Vergnügungspark über Künstler-Café bis zu Big Band im Herrentorkel folgt. Montag ist Bürgertag mit Ehrungen und Bürgertrunk am Vormittag und der großen Jahresübung am Nachmittag. Der Vergnügungspark der Firma Gebauer lockt an allen Tagen.