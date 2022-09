von Susanne Schön

Endlich wieder Klemenzenfest, wie es früher war. Die Steißlinger feiern das Klemenzenfest schon sehr lange. Wie viele Dorffeste hat es einen kirchlichen Ursprung. Doch wird nicht etwa das Fest des Kirchenpatrons, des heiligen Remigius, gefeiert sondern Klemenz, ein Katakombenheiliger, dessen heiligen Gebeine ein Pfarrer nach Steißlingen brachte. Schon lange ist das Klemenzenfest weit mehr als ein Kirchenfest. Das Klemenzenfest ist ein Fest für Steißlinger von Steißlingern und auch Gäste sind herzlich willkommen.

Besonders ist schon der Auftakt, denn der Kunst- und Kulturkreis (KuK) beginnt am Donnerstag, 15. September um 19 Uhr das Fest traditionell mit einer Vernissage im Rathausfoyer. Dieses Mal stellt die Allensbacher Künstlerin Marianne Hagemann unter dem Motto „unterwegs“ Malerei und Installationen aus. Die musikalische Umrahmung der Vernissage übernehmen Carola Legde und Stephanie Hagemann an Gitarre und Trommel sowie mit Gesang. Die Laudatio hält die Kunsthistorikerin Ulrike Niederhofer.

Am Freitag, 16. September legt der Kuk mit dem Kabarettabend in der Torkel eines obendrauf. Ab 20 Uhr rät der Musikkabarettist Josef Brustmann „Das Leben ist kurz – kauf dir die roten Schuh“. Die Karten zum Preis von 14 Euro oder ermäßigt 8 Euro (Jugend bis 18 Jahre) können im Vorverkauf bei der Tourist Info im Rathaus, der Volksbank Steißlingen sowie im „Lädele“/Postagentur gekauft werden. An der Abendkassekosten sie zwei Euro mehr.

Die letzte große Hauptübung fand beim Klemenzenfest mitten im Ortskern statt. Kirche und Herrentorkel sind bei jedem Fest zentrale Anlaufstellen für die Steißlinger. | Bild: Susanne Schön

Ohne die Vereine wäre das Klemenzenfest nicht zu stemmen. So lädt der Musikverein als nächstes am Samstag, 17. September ab 17.30 Uhr bei freim Eintritt zum Pfälzer Weinfest in der Torkel ein. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Musikverein Gottmadingen und die Flotte Spätlese. In der Gartenstraße bietet ab 13 Uhr der Vergnügungspark der Firma Gebauer allerlei Rummelspaß.

Der Vergnügungspark der Firma Gebauer ist einer der vielen Programmpunkte, die die Besucher des Klemenzenfests so schätzen. Kuturell und Kulinarisch wartet von Gartenstraße bis Herrentorkel an fünf Tagen ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher. | Bild: Susanne Schön

Bürgertag und Bürgerfeier Die Bürgerfeier findet am Klemenzenfest-Montag, 19. September, um 9.30 Uhr in die Seeblickhalle statt und wird musikalisch von der Gemeindemusikschule umrahmt. Mit dem Bürgerteller ausgezeichnet wird Dietmar Nägele für sein großes Engagement im Motorsportclub Steißlingen und für seine 20-jährige Tätigkeit als Ortsvorsteher von Wiechs sowie seine Zugehörigkeit im Ortschaftsrat. Die Bürgerrede hält der Vorsitzende des ADAC Südbaden, Clemens Bieniger. Zudem werden sieben Sportler geehrt: die Kunstradsportlerinnen Eva und Lena Streit, die Leichtathleten Ingo Klaus sowie Tom und Ben Bichsel sowie die Motorsportler Tobey und Noel Kurth. Es folgt der traditionelle Bürgertrunk.

Der Klemenzenfestsonntag wird traditionell mit drei Böllerschüssen eröffnet. Denen um 9 Uhr der Gottesdienst in der Remigiuskirche folgt, anschließend zieht die feierliche Prozession durch den Ort. Dann sorgen die Vereine wieder an verschiedenen Orten für die Festbesucher. Ab 11 Uhr lädt der Musikverein Steißlingen zum Frühschoppenkonzert in der Torkel. Ab 12 Uhr verwöhnen dort Motorsportclub sowie die Handballabteilung des Turn- und Sportverein die Besucher mit einem Mittagessen. In der Gartenstraße sorgt der Fußballclub Steißlingen ab 11.30 Uhr für die Stärkung der dortigen Besucher.

Dermaßen gestärkt kann es zum bunten Unterhaltungsnachmittag gehen. In der Gartenstraße lockt der Vernügungspark der Firma Gebauer zum Verweilen. Die Kunstausstellung im Rathausneubau ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. In der Torkel gibt es von 14 bis 17 Uhr von der Bigband des Musikvereins, Blue Monday unter der Leitung von Daniel Schirmer etwas für die Ohren. In der Mensa im Neubau der Schule hat das Künstler-Cafe wieder seinen Platz. Dort bietet die Handballabteilung des TuS ab 13.00 Uhr Kaffee und Kuchen. Von 14 bis 18 Uhr gibt es Kinderschminken. Magische Momente hat um 14.30 Uhr und 16 Uhr Zauberer FAN in seinem Gepäck.

Der Klemenzenfestmontag ist etwas ganz besonderes für die Steißlinger. Hier stehen die Bürger am Vormittag im Fokus und die Blaulichtorganisationen am Nachmittag (siehe Infokasten). Viele Steißlinger Unternehmen haben darum an diesem Tag geschlossen oder verkürzte Öffnungszeiten. Natürlich ist auch der Vergnügungspark noch geöffnet. Zur Jahresübung laden Feuerwehr und DRK um 15.00 Uhr in die Schulstraße 11 ein. Die Blaulichtorganisationen präsentieren ihr Können und ihre vielfältigen Aufgaben.