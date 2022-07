In den letzten Jahren hat sich im Tengener Zentrum vieles verändert. Aber eines ist gleich geblieben: Die Motivation der vielen Ehrenamtlichen, die gemeinsam den nächsten Schätzele-Markt stemmen wollen. Im Herbst sollen sich Riesenräder drehen und es soll nach Zuckerwatte, Mandeln und Bratwurst duften.

Tengen will den 730. Schätzele-Markt feiern. Menschen sollen nach vielen anderen ausgelassenen Festen Ende Oktober den Ausklang der Marktsaison in Tengen feiern können. Diesen Eindruck vermitteln Vertreter von Gewerbeverein, Stadtkapelle und Feuerwehr beim Pressegespräch auf dem Festplatz.

Edwin Keller, Vorsitzender des Gewerbevereins und selbst mit seinem Kachelofenbetrieb zum 30. Mal an der Gewerbeausstellung dabei, berichtet: „Wir planen die 44. Gewerbeausstellung. Zum ersten Mal seit 30 Jahren bauen wir dafür ein Zelt auf.“ Grund hierfür sei weniger vorhandener Platz im Feuerwehrgerätehaus durch technische Veränderungen.

Zudem hätten sich durch Ärztehaus und Bürgersaal Struktur und Laufwege verändert. Die Gewerbetreibenden würden hoffen, dass die Baustellen bis Oktober abgeschlossen sind. Diese Herausforderungen gelte es zu meistern. Die Rahmenbedingungen würden mit Stadtverwaltung, Stadtkapelle und der Feuerwehr abgesprochen. „Wir haben hier eine richtig gute Gemeinschaft in Tengen“, betont Keller in diesem Zusammenhang.

Die Tengener Vereine und Gruppen hoffen auf einen Schätzele-Markt 2022 mit einem Festzelt, das wie hier bei der Mittelstandskundgebung 2019 wieder gut gefüllt ist. | Bild: Uli Zeller

Andrea Kroschk vom Vorstandsteam der Stadtkapelle erläutert: „Es wird wieder ein Festzelt geben – mit Allgäu Power, Froschenkapelle und Mittelstandskundgebung.“ Der Vorverkauf für die Party am Schätzele-Markt-Freitag beginne am 10. September. Andrea Kroschk werde übrigens nach und nach Schätzele-Markt-Festwirtin im Zelt. Damit tritt sie nach vielen Jahren in die Fußstapfen von Alexander Stihl. Der letzte Schätzele-Markt 2019 war der erste Markt, bei dem die Stadtkapelle den neuen Wirtschaftsanbau für das Zelt nutzen konnte.

Durch viele Eigenleistungen habe der Verein dafür keine Schulden gemacht, berichtet Claudius Weber vom Vorstandsteam. In den letzten Corona-Jahren habe der Verein die Rücklagen für den Anbau verwendet. „Wenn dieses Jahr der Schätzele-Markt ausfällt, wird es eng“, räumt Weber auf Nachfrage ein. Und er hat noch einen großen Wunsch: „Wir sind wieder auf Helfersuche. Auch in diesem Jahr sind wir darauf angewiesen, dass die Bürger aus Tengen und andernorts uns tatkräftig unterstützen.“

Tengens Bürgermeister Marian Schreier und der Vorsitzende des Gewerbevereins Edwin Keller eröffnen 2019 die Gewerbeausstellung des Schätzele-Marktes. Nach aktuellen Planungen soll es dieses Jahr wieder einen Markt geben – mit einigen Veränderungen. | Bild: Uli Zeller

Die Feuerwehr ist bekannt für ihre Grillwurst, die es auch dieses Jahr wieder neben der Gewerbeausstellung geben soll. Aber natürlich leistet sie rund um den Markt noch viel mehr, wie Kommandant Uwe Veit beim Pressetermin bestätigt: „Wir müssen rund um den Markt acht bis neun Tage Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten.“ Dazu sei in der alten Grundschule der Stützpunkt für Fahrzeuge und Ausrüstung.

Eine kleine Besetzung mit einer Löschgruppe stehe während der Markttage bereit, um ständig ausrücken zu können. „Außerdem trassieren wir die Parkplätze vor dem Markt ab und leisten während des Marktes Parkplatzdienst“, beschreibt Veit. Dabei würden nicht nur die Feuerwehrleute aus dem Tengener Kernort helfen, sondern die Feuerwehrleute aus allen vier Abteilungen, also aus allen acht Teilorten.

Ein Herz aus Lebkuchen – beim Schätzele-Markt in Tengen könnte es wieder zu haben sein. | Bild: Uli Zeller

Die Stadtkapelle Tengen lädt übrigens zu einem kleinen Vorgeschmack ein: Am nächsten Samstag, 16. Juli ab 18 Uhr. Sommerhock der Tengener Stadtkapelle auf dem Tengener Festplatz mit Bier, Bratwurst und Blasmusik.