von Günther Vasel

Bündnis 90/Die Grünen haben einen weiteren Ortsverein im Hegau: Die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger zeigte sich erfreut, dass sich viele Interessierte eingefunden hatten, um den Ortsverband Steißlingen/Volkertshausen zu gründen. Das Warum war eindeutig: Man wolle vor Ort schlagkräftiger werden und zum Wohl von Menschen und Natur in der Region grüne Politik vorantreiben, so Dorothea Wehinger.

Versammlung durch acht Mitglieder beschlussfähig

Hubert Wehinger, Gemeinderat in Steißlingen, ergänzte, dass die grüne Politik auch auf kommunaler Ebene großes Gewicht habe. Mit Volkertshausen verbinde die Steißlinger die ähnliche Struktur, sie hätten einen gemeinsamen Natur- und Kulturraum, ein bedeutendes Naturschutzgebiet, Grundwasservorkommen, einen gemeinsamen Flächennutzungsplan und einen gemeinsamen Wahlbezirk bei der Kreistagswahl, so Hubert Wehinger. Gemeinsam wolle man grüne Themen koordinieren und voranbringen.

Markus Titelbach vom Kreisvorstand moderierte das Treffen. Sieben Personen waren für die Gründung erforderlich, anwesend waren acht Mitglieder. Damit war die Versammlung beschlussfähig.

Ortsverband startet mit vier Vorständen

Laut Satzung von B90/Die Grünen werden ungerade Listenplätze generell an Frauen vergeben. Die Versammlung einigte sich auf zunächst vier Vorstände, also mindestens zwei Frauen. Die Frauenliste wurde gebildet von Beate Weber und Claudia Bartl, die sogenannte freie Liste von Reinhard Stehle und Hubert Wehinger. So stand nach kurzer Wahl das Ergebnis fest, jeder der Kandidaten erhielt acht Stimmen.

Beate Weber aus Volkertshausen. Die 57-jährige Mutter von zwei Kindern ist Gymnasiallehrerin und arbeitet an der Klinikschule Mettnau. | Bild: Günther Vasel

Reinhard Stehle ist Musiklehrer in Steißlingen, 40 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. | Bild: Günther Vasel

Claudia Bartl hat schon immer Grün gewählt. Die 53-Jährige ist Mutter von zwei Kindern, arbeitet im technischen Vertrieb und wohnt in Steißlingen. | Bild: Günther Vasel

Hubert Wehinger (67) aus Steißlingen ist Mitglied im Gemeinderat und als Grüner Politiker bekannt. | Bild: Günther Vasel

Der Gründungsvorstand besteht demnach aus Beate Weber (Volkertshausen), Claudia Bartl, Reinhard Stehle und Hubert Wehinger (alle Steißlingen).

Zunächst gilt die Satzung des Kreisverbandes, die zurzeit aber überarbeitet wird. Auch die Kasse führt zunächst der Kreisverband. Gemeinsam stellten danach Kandidaten und Mitglieder benachbarter Ortsverbände eine erste Themenliste auf. Nachhaltigkeit, ÖPNV, Naturschutz, Teilhabe, Baulandpolitik, CO2-Reduzierung und Plastikvermeidung wurden hauptsächlich genannt.