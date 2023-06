Die Suche nach dem vermissten 87-Jährigen geht weiter: Seit Sonntagnachmittag fehlt von dem Mann jede Spur. Bereits in der Nacht auf Montag flog ein Hubschrauber über Steißlingen und das Waldgebiet Richtung Homburg auf der Suche nach dem Mann. Am Montag startete der Hubschrauber noch einmal mit Wärmebildkamera, um die Umgebung in Steißlingen abzusuchen. Die Suche blieb aber ohne Erfolg.

Bei dem Vermissten handelt es sich um einen 87-jährigen Mann, der im Pflegeheim Helianthum in Steißlingen lebt und am Sonntagnachmittag vermutlich gegen 16 Uhr zu einem Spaziergang aufgebrochen war, von dem er nicht zurückkehrte.

Häufig aufgesuchte Orte werden abgesucht

Nachdem der Mann nicht zurückgekommen war, habe die Stationsleitung des Helianthums schließlich gegen 20.30 Uhr die Polizei informiert, teilte Polizeisprecher Dieter Popp auf Nachfrage mit. Der 87-Jährige leide an einer leichten Demenz, wie Popp am Montag weiter berichtete. Der Mann sei des Öfteren im Ort auf Spaziergängen unterwegs gewesen.

Die Suche am Dienstag konzentriere sich nun auf die Wege, die er entlang gelaufen sein könnte. „Es werden heute sämtliche Orte abgesucht, an denen sich der Vermisste häufig aufhält“, sagt Katrin Rosenthal auf Nachfrage. Wie lange die Suche am Dienstag andauern werde, sei laut Rosenthal noch nicht absehbar. „Wir hoffen, dass er bald gefunden wird“, so die Pressesprecherin. Denn durch die anhaltende Hitze könnte sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden, sagt Rosenthal.

Derweil veröffentlichte die Gemeinde Steißlingen eine Personenbeschreibung des 87-Jährigen im sozialen Netzwerk Facebook. Dies sei laut Rosenthal in Absprache mit der Polizei geschehen. „Er ist 1,70 m groß, mit einem karierten Hemd bekleidet und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden“, heißt es in dem Beitrag. Für seine Spaziergänge bevorzuge er für gewöhnlich unbefestigte Wege im Waldgebiet zur Homburg, so die Beschreibung weiter.

Viele der Kommentatoren unter dem Beitrag hätten sich wohl selbst auf die Suche nach dem 87-jährigen Mann gemacht, jedoch ohne Erfolg. Einer von ihnen bemängelte, dass die Gemeinde nicht zu einer freiwilligen Suchaktion aufgerufen habe. „Sorry Gemeinde, da hätte ich Aktionen erwartet“, lautet der Kommentar.

Hinweise an Heim, Gemeinde oder Polizei

Menschen, die etwas zum Aufenthaltsort des Mannes beitragen können, werden gebeten, sich zu melden beim Helianthum, Telefon 07738 93930, beim Polizeiposten Steißlingen, Telefon 07738 97014, oder dem Polizeirevier Singen, Telefon 07731 8880.