Der bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 33 neu bei Steißlingen am Samstag, 16. Juli, schwer verletzte 17-jährige Mitfahrer ist am Samstag in einem Krankenhaus aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstorben. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Unfall hatte sich 3.15 Uhr ereignet. Ein mit vier Personen besetztes Auto auf der B 33 neu, unterwegs von der Anschlussstelle Steißlingen in Richtung Autobahnkreuz Hegau, war außer Kontrolle geraten.

Gruppe war auf Heimfahrt von einer Diskothek

Der 19-jährige Fahrer sei mit seinem Auto geschleudert und habe es laut Polizei übersteuert. Danach kam es zum Überschlag. Der 19-jährige Fahrzeuglenker, seine 19 Jahre alte Beifahrerin sowie ein 19 Jahre alter Mitfahrer wurden durch den Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, wie die Polizei berichtet.

Ein auf der Rückbank sitzender, nun verstorbener 17-Jähriger wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Personen befanden sich laut Polizei auf der Heimfahrt von einer Diskothek, der Fahrer stand nach ersten Ermittlungen nicht unter Alkoholeinfluss.