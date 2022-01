von Saskia Biehler

Gelassenheit in allen Lebenslagen: Das scheint eine Tugend zu sein, die unsere benachbarten Eidgenossen verinnerlicht haben. In diesem Sinne legt das Trio rund um den Pianisten Yves Theiler große Lässigkeit an den Tag – obgleich es musikalisch auf der Singener Gems-Bühne sogleich zügig losging.

So zurückhaltend die drei Jazzmusiker bei ihrer Darbietung wirken, so energiegeladen ist ihre Musik. In ihrem mit Sommer betitelten Stück zeigt das Ensemble wiederum seine verträumte Seite.

Wenn Musik die Sonne auf der Haut spüren lässt

Die Klänge lassen die Sonne – auch im Winter – auf der Haut förmlich spürbar werden. Zwar wird es in manchen Passagen immer mal wieder schwungvoller, dennoch perlen die Finger des Pianisten sanft und unaufgeregt über die Tasten.

Bassist Luca Sisera und Schlagzeuger Lukas Mantel strahlen ebenfalls die pure Ruhe aus. Das zeigt sich in der Musik der Schweizer durch eine stetige Klarheit. Melodien und Harmonien sind auf subtile Weise raffiniert.

Er zeichnet sich durch Zurückhaltung aus

Dass Theiler technisch versiert ist, steht nicht zur Debatte. Er hat es nur nicht nötig, damit anzugeben. Stattdessen überzeugt er mit Zurückhaltung: Eine weitere Stärke, die den Schweizern gerne zugeschrieben wird. Die einzelnen Stimmen des Trios sind dadurch sehr ausbalanciert.

Klavier und Bass klingen in ihrem Zusammenspiel harmonisch. Das kommt in „Beauty in Space“, einem Titel ihres neuesten Albums, zum Tragen. Die Komposition ist minimalistisch angelegt. Die Klänge treiben in sanften Wellen, doch darin verstecken sich unterschiedliche Nuancen. Statt vieler Schnörkel liegt die Schönheit hier in der Einfachheit.

Humor darf nicht fehlen

Für die gewisse Würze sorgt schließlich der trockene Humor des Zürcher Künstlers. Auf das Werk „Bela Bartok verliert sich in Bukarest an der Kreuzung“ folgt da schon mal „Matsch im Tauwetter“, entgegen dem Namen ein erstaunlich fröhliches Stück.

Allerdings passt der unprätentiöse Titel umso besser zu der Haltung der kleinen Gruppe. Hier zeigt sich erneut, weniger ist eben doch mehr.