Ein Mann ist am Samstagabend in der Cappanstraße laut Polizei von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Vier fremde, junge Männer sollen den 31-Jährigen im kleinen Gewerbegebiet hinter dem Supermarkt an der Holzeckstraße angesprochen haben. Laut Polizei wollte sie Bargeld von dem Mann. Nachdem er dies verneinte, habe ihm einer der Männer gegen die Brust getreten, woraufhin er zu Boden gefallen sei. Dort soll ihm der Unbekannte nochmals in den Rücken getreten haben, ehe die Männer in unbekannte Richtung flüchteten.

Der Angreifer soll etwa 25 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß sein Er hatte laut Polizei eine sportliche Statur, dunkle, kurze Haare und trug dunkle Kleidung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen, Telefon 07731 8880.