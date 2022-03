Die Stadtwerke Singen müssen ein neues Müllfahrzeug beschaffen. Dabei setzt der städtische Eigenbetrieb laut Geschäftsführer Axel Blüthgen noch nicht auf ein elektronisches Fahrzeug, sondern auf einen Verbrenner. Und dies hat seine Gründe, wie Blüthgen im Betriebsausschuss schilderte.

Stadtwerke-Chef Blüthgen rechnet in der Ausschusssitzung vor: Ein Angebot über ein Vorführfahrzeug belaufe sich auf rund 260.000 Euro. Ein Elektromüllfahrzeug koste hingegen zwischen 650.000 und 850.000 Euro. „Das sind etwa 390.000 bis 590.00 Euro mehr als ein konventionelles Fahrzeug“, so Blüthgen. Davon seien zwar rund 80 Prozent förderfähig, aber die Mehrkosten würden dann immer noch rund 20 Prozent oder bis zu 120.000 Euro betragen. Seiner Aussage nach sei zudem die Zuschuss-Situation für ein elektronisches Müllfahrzeug derzeit nicht klar.

E-Müllauto hat lange Lieferzeit

Hinzu käme laut Axel Blüthgen, dass die Stadt das neue Fahrzeug sehr schnell brauche, da das aktuelle Schäden an Motor, Aufbau und am kompletten Fahrgestell vorweise. Aber: „Elektronische Müllfahrzeuge haben aktuell eine Lieferzeit von 14 bis 18 Monaten, wir brauchen den Ersatz aber sofort“, so Blüthgen. Ein E-Müllfahrzeug sei also frühestens 2023 einsatzbereit. 2024 stehe die nächste Neuanschaffung an. Dann wolle die Stadt versuchen, das erste E-Müllfahrzeug in die Flotte aufzunehmen, kündigte Blüthgen an.

Oberbürgermeister Bernd Häusler machte auf einen anderen Umstand aufmerksam. „Wir müssen für solche Fahrzeuge auch eine Lade-Infrastruktur schaffen“, so der Singener Rathauschef in der Sitzung. Diese sei derzeit noch nicht ausreichend vorhanden. Laut Axel Blüthgen müsste dafür in der Grubwaldstraße erst entsprechende Ladesäulen gebaut werden. Und auch dafür seien die Kosten noch nicht absehbar. Stadtrat Dirk Oehle (Neue Linie) bereitet dies Sorge. „Wir dürfen erst kaufen, wenn wir laden können“, sagte er im Sitzungsverlauf. Am Ende stimmte der Gemeinderat einstimmig für die Anschaffung des Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor.