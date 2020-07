Der Beschluss zur Erhaltung von prägenden Gebäuden für das Singener Gründerzeit-Quartier kommt in Trippelschritten daher. Der Gemeinderat beauftragte die Stadtverwaltung in seiner jüngsten Sitzung mit der Aufstellung einer entsprechenden Satzung, wobei parallel die betroffenen Gebäudeeigentümer über die Auswirkungen informiert und auf diese Weise in den Entscheidungsprozess einbezogen werden sollen. Erst danach wollen die Stadträte entscheiden, ob die Stadt in Zukunft beim Abriss oder bei der Umgestaltung von rund 90 Gebäuden die Möglichkeit zur Einflussnahme bekommt. Für die Zeit bis zur Entscheidung über die Satzung verabschiedete der Gemeinderat außerdem ein Vorkaufsrecht der Stadt.

Der Vorschlag für diese Vorgehensweise kam von Oberbürgermeister Bernd Häusler, der damit der CDU-Fraktion entgegenkam. Diese hätte die Diskussion und die Entscheidung über die Erhaltungssatzung am liebsten bis nach einem Informations- und Beteiligungsverfahren der Gebäudeeigentümer vertagt, doch der entsprechende Antrag wurde von einer knappen Ratsmehrheit abgelehnt. Damit war für die Stadtplaner und Initiatoren der Erhaltungssatzung der Weg frei für die Präsentation, die bereits in der Sitzung des zuständigen Ausschusses vorgestellt worden war. Letzteres war der Grund, warum das Ratsplenum danach auf eine Aussprache verzichtete. FDP-Fraktionssprecherin Kirsten Brößke versprach sich davon keine neuen Erkenntnisse, stellte in leicht gereizter Tonlage einen Antrag zur Abstimmung über den OB-Vorschlag und setzte sich damit (ebenfalls knapp) durch.

CDU-Chef keilt in Richtung Rot-Grün

Immerhin verdeutlichte das Ergebnis über die von Bernd Häusler vorgeschlagene Vorgehensweise, wohin die Reise geht. Bei zwei Enthaltungen votierten 15 Stadträte (überwiegend aus den Reihen von SPD, Grünen, Freien Wählern und SÖS) für die Ausarbeitung einer Satzung und das auf diese Zeit befristete Vorkaufsrecht, zehn Stadträte (vor allem CDU und FDP) hätten ein anderes Procedere für besser gehalten.

„Die Bürger in Singen sind es gewohnt gehört zu werden. Das sollten wir beibehalten.“Klaus Niederberger, CDU-Stadtrat | Bild: THOMAS WOEHRSTEIN

In welchem Maß im Fall der Erhaltungssatzung Inhalte und Verfahrensvorstellungen miteinander verflochten sind, ging aus einer Stellungnahme des Fraktionsvorsitzenden Franz Hirschle hervor. Er verwahrte sich gegen den Eindruck, dass er und seine Kollegen einer Politik der Abrissbirne Vorschub leisten wollten. „Auch wir wollen die Erhaltung von prägenden Gebäuden“, erklärte er auf eine bei ihm sonst selten echauffierte Art und Weise und keilte in Richtung der Konservierungskoalition. Denn üblicherweise seien es ja gerade die Grünen und die Linken, die die Bürger in den Entscheidungsprozess einbinden wollten. Doch bei den Gebäudeeigentümern, die nach Einschätzung der Zauderer im Rat die Konsequenzen einer Erhaltungssatzung noch gar nicht einschätzen könnten, sei dies offenbar anders. Diese Position hatte zuvor schon Franz Hirschles Fraktionskollege Klaus Niederberger ins Feld geführt: „Die Bürger in Singen sind es gewohnt gehört zu werden und das sollten wir beibehalten.“