Was macht der GEB?

Derder Singener Kindertageseinrichtungen sieht sich als Schnittstelle zwischen Eltern und Kitas und als Sprachrohr der Familien. Der GEB hat einen beratenden Sitz im Ausschuss für Familien, Soziales und Ordnung und erhält jährlich 500 Euro aus dem Haushalt der Stadt.Im neu gewähltensind Annika Klotz (Sprecherin und Mitglied im Ausschuss), Sarah Biernat, Filipe Santos Couto, Kristin Sorg, Mandy Kumpf, Natalie Lutz, Daniela Tiede und Saranda Duraku.Werzum GEB aufnehmen möchte, kann dies per E-Mail an info@geb-singen.de, über die Internet-Seite www.geb-singen.de oder bei Facebook tun. Dort ist der GEB unter Gesamtelternbeirat der Tageseinrichtungen für Kinder in Singen zu finden.Spenden für die Arbeit des GEB Singen sind willkommen.Sparkasse Singen-RadolfzellDE91 69250035 0003565611SOLA DE S1 SNG