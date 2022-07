von Elisabeth Stauder

Reparieren statt wegwerfen – unter diesem Motto hat die Stadt Singen kürzlich ins Siedlerheim in der Singener Südstadt eingeladen, um umfassend über die Einrichtung eines Repair-Cafès zu informieren. Bereits vor zwei Jahren, bekannte Bürgermeisterin Ute Seifried, seien die Stadträte Regina Henke, Karin Leyhe-Schröpfer und Eberhard Röhm (alle Grüne) mit der Idee eines Repair-Cafès bei ihr auf ein offenes Ohr gestoßen. Doch Corona habe die Aktivitäten gebremst. Laut Seifried müsse die Gesellschaft erkennen, dass es gut wäre, den Lebensstil dahingehend zu verändern, dass man nicht nur wegwerfe, sondern versuche zu reparieren. „Dazu müssten die Menschen aber auch Dinge kaufen, die man reparieren kann,“ sagte sie.

Eberhard Röhm erwähnte die neue EU-Richtlinie Recht auf Reparatur und betonte, dass das Cafè keine Konkurrenz zum Handwerk sein solle“. Er verwies auf die schon bestehenden Repair-Cafès in der Region, die durch ihre Arbeit die Umwelt schonen würden. Um den Anwesenden einen Eindruck zu vermitteln, wie ein Repair-Cafè funktioniert, wurde ein kurzer Film über den Besuch in einem solchen gezeigt.

Startschuss könnte noch dieses Jahr erfolgen

Wie eine solche Einrichtung funktioniert, schilderte Andreas Lorch vom Repair-Cafe in Gottmadingen. An fünf Samstagen im Jahr werden dort seit 2016 Reparaturen in vier verschiedenen Bereichen auf Anmeldung und auf Spendenbasis mit einer hohen Erfolgsquote bei den Reparaturen angeboten. „Die Reparateure sind überwiegend Rentner mit großer Erfahrung“, berichtet Lorch.

Eingerichtet werden soll das Repair-Cafè in Singen im Siedlerheim eventuell unter Trägerschaft der AWO. Die Eröffnung ist im zweiten Halbjahr angedacht. Einige der Anwesenden entschlossen sich spontan bereits bei der Auftaktveranstaltung, sich mit ihrem handwerklichen Geschick im Repair-Cafè in Singen ehrenamtlich zu engagieren.

Weitere Interessierten können sich telefonisch unter (0 77 31) 85 13 5 oder per Mail unter buergermeisterin@singen.de melden.