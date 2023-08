Morgens früh um kurz nach 9 Uhr rechnet kaum jemand mit einem Überfall. Laut Polizei sollen zwei junge Männer aber genau dies am Dienstag, 22. August, im Gymnasiumweg in Singen versucht haben. Auf Höhe des Seiteneingangs zum Hegau-Gymnasium habe ein etwa 1,50 Meter großer Jugendlicher eine 66-jährige Fußgängerin auf dem Weg Richtung Innenstadt aufgefordert, ihre Handtasche herzugeben. Als sie dem nicht nachkommen wollte, habe der Täter versucht, ihr mit Unterstützung eines weiteren jungen Mannes die Tasche von der Schulter zu reißen.

Die Frau hat laut Polizei nicht losgelassen und die Tasche vor dem Körper festgehalten, weshalb die Angreifer mehrfach auf die 66-Jährige eingeschlagen haben. Selbst als die Frau bereits am Boden lag, hätten sie weiter unter Schlägen die Herausgabe der Tasche gefordert.

Erst als ein Zeuge hinzugekommen sei, hätten die beiden Täter von der Frau abgelassen und seien ohne Beute in Richtung Widerholdstraße geflüchtet. Der Jugendliche war laut Polizei weiß gekleidet. Der zweite Mann war etwa 20 Jahre alt, ungefähr 1,70 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Der zweite Täter sei kurz vor der Tat noch an einer Mauer im Bereich der Hausnummern 4-6 gestanden und habe dort telefoniert. Hinweise an das Polizeirevier Singen unter Telefon 07731 8880.